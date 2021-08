Trasplantan con éxito corazón en Clínica 34

Leonardo González

El corazón que llegó el domingo desde Cuernavaca, Morelos, a la Clínica 34 del IMSS fue trasplantado con éxito a un joven regio, de 16 años.Esta representa la primera cirugía de su tipo en la unidad médica en lo que va de la pandemia de Covid-19, dijo Guillermo Sahagún Sánchez, encargado del despacho de la Dirección del hospital.El paciente nació con una serie de defectos congénitos y había desarrollado una miocardiopatía restrictiva del ventrículo izquierdo, se explicó en un comunicado.Esto es un endurecimiento que impedía un adecuado llenado e insuficiente irrigación sanguínea, lo que limitaba bastante su actividad física cotidiana.Se explicó que de no recibir el transplante, el paciente corría el riesgo de padecer un daño progresivo en sus órganos y no responder al tratamiento, por lo que tenía una esperanza de vida no mayor a tres años.El doctor Héctor David Contreras Garza, quien encabezó la intervención del trasplante, dijo que el menor evoluciona bien y que seguirá en observación durante dos semanas para corroborar que el cuerpo aceptó el órgano."La enfermedad mortal cambia por una enfermedad que, aunque crónica, mejora mucho su condición de vida", puntualizó.El joven ingresó a la lista de espera como candidato de transplante el 30 de julio de este año.En su operación de ocho horas participaron 20 personas, entre médicos cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, intensivistas y personal de enfermería.El donador fue un joven de 17 años que presentó muerte encefálica en el Hospital General Regional de Medicina Familiar No. 1 del IMSS, en Cuernavaca, y un equipo de dos cirujanos, un anestesiólogo, un instrumentista y un residente de cardiología viajaron a aquella ciudad para trasladar el órgano, en un recorrido de 14 horas de ida y vuelta.El corazón debe de trasplantarse en menos de cuatro horas desde su procuración y fue protegido con una solución preservadora.Ya en Nuevo León, fue transportado en helicóptero a la clínica con el apoyo de Protección Civil estatal.Este trasplante de corazón es el número 81 desde que inició esta práctica en 1997 en la Clínica 34, y el primero en lo que va de la pandemia.