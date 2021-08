Un ángel en el Cielo

02 min 00 seg

CINTHIA MORALES

ASÍ LA RECUERDAN

Hora de publicación: 12:58 hrs.

dejó de existir el 30 de julio, pero su legado de amor y servicio perdurará por siempre en los corazones de quienes la conocieron.El corazón de, como era conocida, dejó de latir a los 63 años de edad, pero sus recuerdos, su actitud positiva y su ánimo perdurarán para siempre en los corazones de sus amistades y familiares.Originaria de Cadereyta, nació el, y años después contrajo matrimonio con, con quien estuvo casada por 45 años.Madre de tres hijos, la vecina del sector se caracterizó por estar siempre al pendiente de su familia, así por su afición a la jardinería."Mi mamá era una persona muy servicial, compartida, siempre animosa y dando mucho amor a la gente que convivía con ella, le gustaban mucho las plantas, todo el tiempo estaba cuidándolas."Era muy conocida por sus ricas tortillas de harina y su gusto por cocinar, además de ser muy consentidora de sus hijos y nietos", dijo su hijaLos restos de "Doña Tere" fueron sepultados en Cadereyta.Descanse en paz."Doy gracias a Dios por su preciosa vida, la amaré y recordaré todos los días y me gozo de saber que ha llegado con el Padre y que lo verá cara a cara"., hija"La recordaré con mucho amor y la extrañaré demasiado, esas largas charlas, risas y alegrías. Te llevo en el corazón, vuela alto, mamita querida"., hijo"Siempre le agradeceré, señora querida, el amor con el que cuidó a mis niños, no tengo cómo saldar esa deuda, tuvieron un ángel en la tierra y ahora desde el Cielo los verá mejor"., yerno"La recuerdo siempre sonriente, divertida, llena de júbilo y energía aunque a veces regañona, pero siempre cariñosa. Un honor para mí haber sido su nieto, la mejor abuela que me pudo tocar"., nieto