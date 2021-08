Un encuentro con la naturaleza

Arely Guerrero

¿Qué es el hiking?

Hora de publicación: 18:21 hrs.

Vecinos del sector han hecho de la aventura un hobbie y su estilo de vida al practicar hiking.Esta actividad deportiva, también llamada senderismo, consiste en recorrer a pie diferentes zonas montañosas, bosques o selvas, para disfrutar del aire libre y la naturaleza.Este ejercicio, además de mantenerte en forma, ayuda a liberar endorfinas y a reducir el estrés."Hoy en día el hiking es de las pocas actividades donde puedes desconectarte de tu rutina diaria para conectar con la naturaleza y contigo mismo. Hacer ejercicio, descubrir nuevos lugares y estar cerca de los tuyos, todo en uno"."Me gusta mucho hacer hiking, porque me llena de energía, me conecta con la naturaleza; admiro los paisajes con los que contamos. Es un excelente ejercicio y siempre, aunque repita el recorrido, me llevo un nuevo aprendizaje"."Me encanta ir a la montaña porque es el tiempo que dedico para mí, para mi cuerpo, mente y espíritu. Al estar arriba de la montaña, me siento tan pequeña y tan grande a la vez, es una sensación indescriptible"."Disfruto hacer actividad física al aire libre, ver el amanecer en la montaña, recibir los primeros rayos del sol y respirar el aire en la montaña. Es escapar un ratito del estrés de la Ciudad, más que una actividad física; me encanta de esta experiencia conmigo misma"."Subir montañas es una actividad importante en mi vida, porque me ayuda en alejarme de lo rutinario, escucharme a mí mismo y encontrar nuevos retos"."En cada ruta recorrida, he desarrollado o descubierto habilidades que hay en mí, pero sobre todo he aprendido a disfrutar y admirar las bellezas que nos regala Dios".El hiking es una caminata larga y vigorosa , generalmente por senderos.Esta práctica se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII.Consiste en un paseo largo que se realiza a pie en una montaña, bosque, selva, campo u otro espacio natural.Aunque existen diferentes grados de dificultad, la actividad suele requerir cierto esfuerzo físico.En Monterrey, por ser una ciudad de montañas, normalmente se practica en cerros.