Una historia para abrir los ojos

Rebeca Pérez Vega

Carola Rey, una detective entrada en años, se obsesionará con resolver el atroz crimen de una niña, cuyos restos aparecen en un jardín a las afueras de Viena.Tocada por la desaparición de su propia hija, 27 años atrás, la especialista en secuestros y homicidios infantiles seguirá el hilo hasta sus últimas consecuencias.La trama transcurre en 2020 y es el eje conductor de La noche de plata (Roca Editorial, 2020), la más reciente novela de la autora española Elia Barceló (Alicante, 1957), que centra su mirada en esta mujer para ahondar en sus esperanzas, ilusiones, pero también en sus dolores y tragedias a largo del relato.Barceló decidió que era importante darle vida a una protagonista de edad madura porque en la narrativa contemporánea hay pocos personajes femeninos centrales y mucho menos en la novela policiaca."Parece ser que en las novelas da la sensación que las mujeres a los 40 y tantos dejamos de existir como personajes posibles y centrales, eso es algo que no es frecuente y llama mucho la atención; decidí que no me parece justo y que yo sí quiero escribir de este tipo de personajes", relata la autora de una treintena de novelas.Junto con su colega, el inspector Wolt Almann, Carola estará enrolada en una trama que pondrá de relieve que nadie es lo que aparenta y que nunca se termina de conocer definitivamente a las personas.En el presente, lo que parecía un caso no resuelto da un giro, una niña desaparece exactamente en el mismo sitio en el que décadas atrás fue vista por última vez otra pequeña. Para Barceló era importante escribir sobre los crímenes cometidos contra niños, porque son los más atroces, porque son los seres más indefensos, advierte la autora cuya narrativa ha sido traducida a más de 20 idiomas."Pienso que lo peor del mundo son los crímenes cometidos contra niños, porque no pueden defenderse en absoluto, para mí sigue siendo una auténtica preocupación porque da la sensación de que todos sabemos que hay muchas desapariciones, hacemos como que no, son temas que la gente prefiere evitar."Lo que traté de hacer es llamar la atención sobre este tema para ver si consigo que mis lectoras y lectores vayan por el mundo con los ojos más abiertos y se den cuenta de que a veces pasan cosas delante de tus ojos y no haces nada", resalta la autora.Para la escritura de La noche de plata, Barceló se documentó, leyó entrevistas de víctimas que atravesaron tragedias similares, pero decidió no abundar en detalles violentos o desgarradores, sino que hace ciertos guiños y da pistas a sus lectores para que imaginen lo que ocurrió."Para la escritura decidí contar detalles pero sin describir las escenas malas, no quería regodearme en el dolor, no quería obligar a mis lectores a estar presentes en cierto tipo de actos, creo que con los detalles que aporto cualquier lector adulto sabe lo que está pasando en aquella habitación", precisa.La autora, que ha vendido más de 250 mil ejemplares de sus obras, y que ha incursionado en géneros tan variados como el policíaco, el histórico o la ciencia ficción, es fundamental no repetirse, diversificarse y escribir una novela completamente distinta a lo que ya había hecho."Yo escribo porque me gusta escribir, porque me divierto escribiendo y no quiero escribir siempre lo mismo por mucho que le guste a los lectores; yo escribo lo que me apetece y mi ilusión es conseguir un grupo de lectoras y lectores que digan: 'mira otra novela de Elia Barceló, a ver qué me enseña esta vez'", concluye la escritora.De múltiples registrosLa autora es considerada una de las más versátiles de la narrativa española, el año pasado fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por El efecto Frankenstein. Entre una treintena de novelas, destacan:Disfraces terribles(2021)El eco de la piel(2019)Las largas sombras(2018)El color del silencio(2017)El secreto del orfebre(2017)