Una mujer de oración

CINTHIA MORALES

ASÍ LA RECUERDAN

Hora de publicación: 18:35 hrs.

Una mujer de oración, con una fe inquebrantable y que llenó de amor a todos sus seres queridos, fue, quien falleció el, por causas naturales.Feliz y con una sonrisa siempre en su rostro, dedicándoles piropos a todos los que estuvieron a su alrededor, fue como vivió durante 96 años la vecina de laSus familiares la recuerdan como una gran mujer, esposa, madre y abuela; y a quienes le deja un legado de amor."El legado de Doña Amparo es amar, bendecir, orar, y ser trabajadora, todo lo hacía de manera encantadora, mirando de frente y viendo siempre lo mejor de los demás."Todos la recordamos como una persona con un amor interminable hacia todos, con una memoria increíble", expresóCasada por 60 años con, formó una familia integrada por sus siete hijos,, además de 15 nietos y 16 bisnietos."Siempre tenía una plática enriquecedora con todas las personas, le gustaba contar historias y anécdotas de nuestros seres queridos que se habían adelantado en el camino, siempre manteniéndolos vivos en su mente y en su corazón", platicó Gutiérrez.Descanse en paz,"Siempre te recordaré esparciendo bendiciones y piropos, por tus palabras cariñosas y por todo el amor que nos diste"., nieta"Eternamente en mi corazón mi Granny Amparo, siempre el mejor ejemplo de dulzura y amor que existe. Una joya y el pilar de nuestra familia, recordaré tu entrega, comida riquísima, piropos, oraciones y todo tu amor incondicional. La mejor abuelita que pude haber tenido. Te amo"., nieta"Siempre intenté hacerme presente y a través de la distancia, me mostraste tu aprobación y me aplaudiste mis logros, hacerte sentir orgullosa de mí fue uno de mis motores porque como tú nos diste tanto, te lo queríamos regresar al quíntuple y la prueba es que siempre estuviste rodeada de tus seres queridos"., nieta"Fue de esas mujeres que vinieron a dar amor a este mundo y dio más cariño que cualquiera, disfrutaba dándolo. Me crió, aconsejó, se hizo cómplice mía en varias travesuras y siempre me recibió con una sonrisa, desde que me fui a vivir con ella"., nieto