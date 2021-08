Urge deshierbar parque en Cumbres

NELVA SIFUENTES

'PARECEN SELVAS'

Hora de publicación: 11:39 hrs.

Los vecinos dehan mostrado su inconformidad luego atestiguar que los espacios recreativos de la zona no son atendidos regularmente.Por ejemplo, una de las plazas con este problema se ubica entre las calles Ranger, Pioneer y Asturias; la otra, entre Bilbao y Richard Bird. Ambas con maleza crecida y utilizadas, según residentes como basurero."He visto hasta víboras, entre tanta hierba, no es posible que el servicio lo tengan tan olvidado, si pagamos nuestros impuestos", expresó, una vecina de este sector., por otro lado, aseguró que también es peligroso caminar por estas zonas sin indicio de mantenimiento."Las escaleras están horribles, además hay insectos, arañas, en serio que en la calle Bilbao, el parque no se puede utilizar de manera adecuada", expresó Cuéllar.también vive el área y comentó que hay otro parque que colinda con las avenidas Ranger y Sevilla, de este mismo sector."Después de las Elecciones, abandonaron los mantenimientos, vivimos en el limbo, por eso nos tienen la hierba altísima; ahí se juntan muchos zancudos y animales de todo tipo, urge atención por parte del municipio", aseguró.catalogó de inconsciente el hecho de no programar un mantenimiento adecuado para los espacios recreativos."Deshierbar, podar, es esencial. Lo peor del caso es que muchos parques están exactamente igual y no les importa", dijo Cortázar.Los que hacen uso de parques para rodar en bicicleta, también sufren las consecuencias como el caso de Diana Alvarado."Hago ejercicio con la bici, en el parque de Bilbao; es imposible tener acceso a este lugar. El domingo fui y me llené de cadillos", afirmó Alvarado."El parquecito de las escaleras está muy mal: hierba súper crecida y no se pueden usar así los aparatos de ejercicio"."Los dos parques están en pésimo estado, y no nos atienden, parece que no les importa y que nuestros impuestos no sirven"."Volví a levantar otro reporte para que desmonten el parque de la calle Ranger, parece selva ya tienen como dos meses; antes venían cada 15 días"."Antes y durante la campaña, los arreglaron, ahorita están despintados y descuidados, no les importa".