Urge limpieza en Avenida Fray Luis

CINTHIA MORALES

ES IMPORTANTE REGAR Y LIMPIAR

Hora de publicación: 18:06 hrs.

Quienes caminan seguido por los camellones de Fray Luis de León en la Colonia Anáhuac, califican como sucio y descuidado el piso.Entre tierra, ramas y excremento de pájaro pegado se quejan los residentes que tienen la costumbre de hacer ejercicio ahí."Está muy sucio y da un aspecto abandonado y a veces hay luminarias que no funcionan. De nada sirve que tengan los jardines de la rotonda y camellones bien cuidados, si el piso lo descuidan tanto, da muy mal aspecto", dijoPor esto motivo los residentes piden a las autoridades también darle mantenimiento constante al piso."Es muy importante la revisión de los camellones, mucha gente caminamos por ahí y no sólo de la colonia, también vienen de otras partes, es necesaria la limpieza y mantenimiento"."He visto a vecinos que van y barren hasta su camellón, pero el municipio es el que debería de tener un programa de limpieza, no sólo de riego".