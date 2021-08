Urgen ayuda y que AMLO visite zonas dañadas por 'Grace'

04 min 30 seg

Jorge Ricardo

Hora de publicación: 13:06 hrs.

A tres días de que el huracán "Grace" destruyó sus casas, los dejó incomunicados y sin luz y sin agua, damnificados de Veracruz reprochan la ayuda insuficiente del Gobierno y le reclaman al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy está en el Estado, que no visite zonas afectadas.Algunos lamentan que sea hasta hoy cuando López Obrador, tras la conmemoración de los Tratados de Córdoba, presente el programa de apoyo a damnificados y en Xalapa y solo haya anunciado un recorrido aéreo."La selección de su recorrido por el estado me da vergüenza, simplemente denota que no está interesado en conocer los daños reales, sólo viene hacer acto de presencia", dijo Noemí Julio, de 33 años, residentes de Xalapa, pero cuyos familiares siguen incomunicados en Poza Rica.Julio acusó que en Poza Rica, donde murió una persona, cientos fueron dañados, hay escasez de láminas, luz, agua y comida."Hasta el momento, no ha habido autoridades que recorran una colonia y repartan ayuda. La gente está viendo por sus propios medios comprar tortillas, hacen colas de dos, tres horas para comprar dos kilos de tortillas por persona", comentó Édgar Poza, también desde Poza Rica.Poza reconoció que ha llegado algo de ayuda de parte del Ejército y la Secretaría de Marina a limpiar las calles, pero es insuficiente.Sobre la vista de López Obrador a Veracruz, dijo que en Poza Rica algunas personas creen que irá a visitarlos."Pero no sabemos si va a andar en las colonias o si va a ir directamente a plaza cívica con el presidente. No sabemos a dónde mero va allegar, pero sí esperamos que tengamos la oportunidad de conocer las colonias que están afectadas, muchas quedaron afectados, están al desamparo", afirmó.En Tecolutla, el área más afectada, Eusebio Ramírez Flores, un artesano que en 2017 le regaló al hoy Presidente un tecolote de madera cuando andaba en campaña, lamentó la ausencia de ayuda, aunque lo atribuyó a que el Alcalde es panista."Yo creo que Obrador sí viene, y de mi parte es grato que venga porque yo siento que él es una persona que tiene corazón, buen corazón y ojalá se dé cuenta que estamos sin luz en Tecolutla ahorita, ya cuantas noches son, cuatro y eso que es el municipio pero las poblaciones olvídate", aseguró Ramírez Flores."Hasta el momento no ha habido autoridad que llegue a una colonia y están repartiendo ahora sí que la gente está viendo por sus propios medios comprar tortillas, hacen colas de 23 horas para comprar dos kilos de tortillas por persona, igual en los centros comerciales dependen ya sea de tortilla o de bolillo puro pocas cantidades no dejan llevar mucho".En redes sociales, además, han comenzado a circular videos y fotos sobre la ayuda que el País está enviando supuestamente a Cuba y Haití, mediante el puerto de Veracruz, como un reproche de la insuficiente atención al estado y la falta de previsión ante el huracán categoría 3 que impactó la noche del sábado."Estamos haciendo una toma nuevamente aquí desde el malecón del puerto de Veracruz, donde vemos que están entrando trailers para hacia los barcos allá de la Armada de México, con víveres que suponemos son para Cuba y para otros países, de regalo, con alimentos y azúcar y otras cosas", comenta un narrador en un video."Yo quisiera ver esos trailers que llegaran inmediatamente a la zona de Tecolutla, Poza Rica, Tuxpan y toda la costa Esmeralda que está hecha trizas por la pasada del huracán Grace, pero bueno, ahí una escena más de cómo se puede ser candil de la calle y oscuridad de su casa".Algunos veracruzanos también han recordado la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el año pasado, por supuesta corrupción."Lo que se observó fue una falta de previsión total. En Xalapa, por ejemplo, es indignante ver al Gobernador, al Alcalde de Xalapa, a funcionarios del Gobierno del estado, no federales, porque la ausencia del gobierno federal ha sido clarísima, levantando dos y echándolo con palas a un trascavo, cuando su labor debió haber sido la prevención", dijo Juan M., un profesor universitario."Ahora que no existe el Fonden y que el Presidente ha tardado tanto para decir cómo será la ayuda y sobre todo la falta de voluntad del Presidente para recorrer los sitios afectados, para mostrar empatía con las familias que han perdido a sus seres queridos y su patrimonio, es realmente un insulto para todos los veracruzanos".Aaron Polo, un trabajador retirado, con familiares en Poza Rica, consideró que el Gobierno sigue dando prioridad a los temas políticos sin atender las afectaciones del huracán "Grace", que dejó nueve muertos."La prioridad en estos momentos es canalizar recursos para mantenimiento y reparación de infraestructura en el área afectada, caminos, puentes, red eléctrica, comunicaciones, y saber qué sustituirá al Fonden", comentó vía telefónica.