Urgen a AMLO evitar extinción de la vaquita marina

04 min 00 seg

Martha Martínez

Hora de publicación: 14:35 hrs.

Una treintena de organizaciones ambientales de diversos países solicitaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador intervenir de manera urgente para evitar la inminente extinción de la vaquita marina.En una misiva dirigida al Mandatario federal, advirtieron que el acuerdo por el que se establecen los indicadores, factores detonantes y acciones para la realización de actividades de pesca con embarcaciones menores y mayores en el Golfo de California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio pasado, deroga la prohibición de actividades de pesca y admite hasta 65 embarcaciones en la Zona de Tolerancia Cero."Esta disposición de facto deroga lo asentado en el artículo décimo tercero del Acuerdo que pretende regular (del 24 de septiembre de 2020) y que establece disposiciones en el Área de Tolerancia Cero, y que claramente dispone que 'las actividades de pesca de cualquier tipo, con cualquier tipo de embarcación, incluida la pesca deportiva, están permanente y totalmente prohibidas dentro el 'Área de Tolerancia Cero'", indica.La carta sostiene que el acuerdo deroga también la prohibición de tránsito para embarcación en dicha zona, a menos de que éstas cuenten con autorización por escrito de la autoridad competente.Advirtieron que estas medidas buscan acabar con el conflicto pesquero, pero a costa de la pronta extinción de la vaquita marina, una especie endémica de México, única en el mundo y la cual se encuentra ya en peligro crítico de desaparecer."Lo dispuesto en el Acuerdo de julio de 2021 tiene como consecuencia la licencia del Gobierno federal para el tránsito en la zona de mayor concentración de vaquitas marinas, lo que derivaría en su pronta extinción. Estas disposiciones tienden a terminar el conflicto pesquero eliminando a la vaquita marina, bajo una visión de corto plazo, errónea y perjudicial para las vaquitas, y en consecuencia para el ecosistema", subraya.De acuerdo con la misiva, a pesar de que se estima que quedan diez vaquitas marinas, esto no quiere decir que estén condenadas a la extinción, ya que estudios a su genoma indican con certeza que son una especie que históricamente ha tenido una población pequeña y que ha logrado optimizar su genética de forma que constituyen una población sana.Lo anterior, agrega, confirma que la única amenaza que tiene en la actualidad esta especie son las redes pesqueras, por lo que permitirles habitar en una zona en donde éstas estén prohibidas garantizará la recuperación de su población en el mediano plazo."La vaquita marina debe protegerse, no sólo por el valor intrínseco de la especie, sino por papel de esta especie en el ecosistema del Alto Golfo de California", advierte.Las organizaciones firmantes solicitan al Presidente hacer valer el cierre absoluto y permanente a la pesca y a la navegación de la Zona de Tolerancia Cero asentada en el artículo décimo del Acuerdo Secretarial el 24 de septiembre de 2020, derogar el artículo 6 y los relativos del acuerdo del 9 de julio pasado, y la remoción inmediata y permanente de artes de pesca ilegales, pasivas o activas, lo que incluye las redes de cerco para curvina golfina y sierra.Asimismo, vigilar de manera permanente el Área de Refugio y la Zona de Tolerancia Cero, la aplicación irrestricta de la ley, el desarrollo e implementación de redes alternativas y la implementación de apoyos para los pescadores legales y las comunidades costeras que dependen de recursos marinos."Esperamos que este llamado se traduzca en acciones para evitar la extinción de la vaquita marina y, en consecuencia, el paso de México a la historia como el País responsable de la desaparición permanente del planeta de la primera especie de cetáceo marino", finaliza.La misiva está suscrita por Yolanda Alaniz Pasini en representación de Elsa Cabrera del Centro de Conservación de Ballenas en Chile; María Cristina Celys, de One Health en Ecuador; Javier Rodríguez, de Promar en Costa Rica; Sandra Bessudo, de Fundación Malpelo en Colombia; Lourdes Rodríguez, de Marea Azul en México; y de Gustavo Redin, de la Coordinación Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente.Otros firmantes son Grettel Delgadillo del Centro de Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno en República Dominicana; Monique Pool, de Green Heritage Found en Suriname; Eduardo Rolón, de Causa Natura; Fátima Rivero, de Protectora Nacional de Animales; y Josefina González, de Calidad de Vida Animal, todas en México, entre otros.