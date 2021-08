Urgen renovar la ley de datos personales

02 min 30 seg

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Urge que México actualice la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares para garantizar que la información se resguarda y trata de manera correcta.Diego González, abogado socio de la firma Dentons López Velarde, consideró que esta actualización se debe dar rápido ante la acelerada digitalización que se ha dado en el País, impulsada por la pandemia.Explicó que la legislación mexicana en materia de datos personales llegó a ser un referente internacional.Sin embargo, añadió, los cambios tecnológicos y la adopción de servicios digitales, como redes sociales y comercio en línea, han provocado que la ley no esté acorde con la realidad."Tenemos un transitorio en la Constitución que señala que el Congreso debió haber reformado y actualizado la ley conforme se dieran los avances tecnológicos."Desde 2010 a la fecha la ley no ha sido reformada en ninguno de sus artículos", expresó González.Una de las grandes áreas de oportunidad es que se tiene que considerar el cambio en consumo de productos y contenidos para que contemple la protección de datos personales de menores en el entorno digital."Hoy en día, menores de 18 años usan las redes sociales, los servicios de streaming de música, de video y muchas veces sin el consentimiento expreso de sus padres."Sería encontrar los mecanismos para garantizar el interés superior del menor tutelado en la Constitución, pero también adecuarse a la realidad tecnológica del mundo", manifestó González.Otra área de oportunidad es que actualmente es complicado que familiares puedan ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) de los datos personales que hay en una plataforma digital o red social de una persona fallecida.Lo mismo ocurre con los datos que tienen algunas empresas de seguros, explicó González."En la actualidad en la ley que rige al sector privado un familiar o albacea no puede ejercer un derecho ARCO de un titular que ya falleció."El INAI en la actualidad lo que hace, cuando un familiar intenta ejercer uno de estos derechos, es dejar sin efecto estos procedimientos", comentó el abogado.Actualmente hay 14 iniciativas para legislar en materia de datos personales, de las cuales tres son propuestas por el senador morenista Ricardo Monreal.Sin embargo, las iniciativas no profundizan en una reforma de fondo, sólo buscan modificar algunos artículos, agregó el abogado."No necesitamos una reforma de artículos, necesitamos prácticamente una nueva ley", opinó.