Va que vuela Aylín en Rayadas

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aylín Aviléz está encontrando la titularidad.De apenas 18 años, la sinaloense ha iniciado en 3 de los 4 juegos de las Rayadas, que ahora dirige Eva Espejo, en el Torneo Grita México A y ha respondido con dos goles.Desde que llegó al Monterrey a los 15 años y hasta el torneo anterior con Héctor Becerra, Avilez se caracterizó por ser una jugadora revulsivo que desde el banquillo entraba para levantar al equipo con su habilidad y goles.Sin embargo, la admiradora de Cristiano Ronaldo y Cuauhtémoc no se obsesiona si es o no parte del once titular. Lo que quiere es aportar cada que entra a la cancha."Siempre voy a estar lista para lo que necesite el equipo y lo que me indique el cuerpo técnico, ya sea la directora técnica o las compañeras, lo que necesiten de mí voy a estar a la disposición y siempre preparada para ayudarlas en lo que se necesite", expresó la atacante de 1.56 metros de estatura.Avilez sabe que la afición la quiere de titular desde el torneo pasado, ya que anotó 9 goles en 17 juegos, sólo 4 de ellos como inicialista, pero eso no la inquieta."Voy a estar lista para lo que el equipo me necesite y pues a tu respuesta (de si le gustaría ser titular), sería un sí, pero claro si yo las puedo apoyar en la posición en la que esté, ya sea afuera, las voy a apoyar y voy a apoyar de la forma que el equipo necesite de mí."Estoy contenta de la confianza que la gente tiene hacia mí y claro, espero seguir respondiendo". comentó la jugadora.Aunque no suena ambiciosa, al menos de palabra, en lo que Aylín sí tiene una meta más allá de la Liga MX Femenil: jugar el Mundial Sub 20 el próximo año en Costa Rica y llegar a un equipo grande en Europa."Siempre mi meta, desde que estoy chiquita, le he ido al Real Madrid,y te lo puedo decir, mi meta principal sería en un futuro muy cercano poder llegar y jugar con el Real Madrid", expresó."Igual debo seguir trabajando en lo que sé que puedo mejorar y necesito, enfocada este momento y poder trabajarlo para que muy pronto se pueda dar ese cambio y poder ir a un equipo como ése".Así sueña Aylín, la niña que nació en tierra basquetbolera y consumidora del beisbol, pero que crece a pasos agigantados con su futbol en suelo regiomontano.