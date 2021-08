Va Tigres Femenil por quinto triunfo

01 min 30 seg

Juan Carlos Jiménez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Sin la goleadora Stephany Mayor por contagio de Covid-19, Tigres Femenil va por su quinta victoria consecutiva.A las 19:00 horas en el Estadio Universitario, las bicampeonas reciben al Atlético de San Luis en la Jornada 5 del Torneo Grita México A21.Las felinas son líderes del certamen con 12 puntos, luego de cuatro victorias en cuatro jornadas y actualmente son el único equipo con paso perfecto.Sin embargo, con las goleadas de Rayadas y Chivas en este fecha, el equipo bicampeón bajó a la tercera posición, un punto menos que albiazules y rojiblancas.La novedad es la ausencia de Mayor, mejor anotadora del equipo con 5 goles en el torneo, y quien quedó fuera de la convocatoria por Covid; las otras ausencias son Bianca Sierra, quien es su pareja, y Stefany Ferrer por lesión."Di positivo en las pruebas de Covid, afortunadamente soy asintomática; me encuentro bien y en esta ocasión me tocará apoyar al equipo desde mi casa para cuidar a todas las del equipo y en especial a Bianca Sierra, que le tocó cuidarme. Sigamos cuidándonos y no bajemos la guardia", publicó Mayor.GRITA MÉXICO A21 / J5Tigres Femenil vs. San LuisEstadio: UniversitarioHora: 19:00TV: TUDN y Canal 8.1