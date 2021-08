Vacunará IMSS a menores contra sarampión y rubéola

Gabriela Villegas

Hora de publicación: 16:24 hrs.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León inició una campaña de aplicación de vacunas a menores contra sarampión y rubéola, en modalidad drive thru, en San Nicolás.La jornada de vacunación será del 25 al 27 de agosto de 9:00 a 13:00 horas en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás, ubicado en Avenida República Mexicana y Chapala.En el módulo personal de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 31 aplicará las dosis a menores de cuatro años contra sarampión y rubéola, y a menores de ocho años las vacunas neumocóccica, doble y triple viral y contra el rotavirus.También aplicarán la vacuna hexavalente que sustituye a la pentavalente, y brinda protección contra la hepatitis B, esto es para menores de cinco años.Y el jueves personal de Enfermería de la Clínica 31 aplicará la vacuna BCG contra la tuberculosis.En un boletín de prensa, el IMSS Nuevo León aclaró que el módulo drive thru es para todos los menores, sean o no derechohabientes del IMSS, el único requisito es que lleven la cartilla de vacunación.