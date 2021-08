Van $2,500 millones a bacheo... ¡y nada!

Antonio Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Miles de millones de pesos gastados después, Monterrey sigue cayendo en los mismos baches.El programa de "Vialidades Regias", proyecto insignia en la gestión del Alcalde priista saliente, Adrián de la Garza, representó un gasto que ronda los 2 mil 500 millones de pesos del 2016 al 2021, durante sus dos Administraciones, que terminan el 30 de septiembre.A esto se suma el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura Vial, que De la Garza creó en abril del 2019 para poner al frente a Federico Vargas y que desde entonces lleva una bolsa de 663 millones 319 mil 609 pesos.Tan sólo para este año, Vargas tiene 245 millones 534 mil 225 pesos disponibles para el bacheo.Pese a todo este gasto, en un recorrido que EL NORTE realizó por tramos que el municipio de Monterrey reportó como reparados entre el 2016 y el 2018 -en respuesta a una solicitud de Transparencia-, se constató que esas calles vuelven a presentar baches, grietas y daños.Un ejemplo es el daño que presenta el pavimento de la Avenida Alfonso Reyes, entre Colón y los límites con San Nicolás, donde se contaron al menos 12 baches de hasta 2 metros de largo y 12 centímetros de profundidad, pese a que se presume como reparada en el 2017.Otra vialidad afectada es la Avenida Ruiz Cortines.Aunque el tramo de esta avenida entre Bernardo Reyes y San Nicolás también se presume como rehabilitado hace cuatro años, innumerables baches de hasta 10 centímetros de profundidad lucen en ambos sentidos de la vía.Los vecinos del sector Emiliano Zapata, al norte de Monterrey, ven que constantemente se forman nuevos baches en la calle Julio Roca, incluso con la reparación que el municipio aseguró hacer en el 2017."El pavimento no es viejo, es nuevo, pero como que, para ser directos, no es el de la mejor calidad", señaló José Juan González, vecino del sector."Vienen y parchan, pero luego se vuelven a hacer".Y no todo son baches, ya que en calles como Washington, en el Centro, y Nueva Inglaterra, en Residencial Lincoln, el pavimento luce cuarteado, pese a ser tramos "palomeados" como reparados entre el 2016 y el 2017.De acuerdo con información del municipio de Monterrey, las tres primeras etapas de Vialidades Regias suman un gasto de 2 mil 049 millones 600 mil pesos, y con una cuarta etapa -que arrancó en el inicio del año electoral- el costo se elevó unos 500 millones de pesos más.En recorridos por Escobedo, Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina y Apodaca también se encontraron múltiples daños en sus pavimentos, pero, al no estar obligados a transparentar los datos de bacheo, se desconoce la cantidad que han gastado y qué tramos han reparado.En contraste, San Pedro presenta pocos daños.