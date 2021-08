Van 4 días al Palacio... y nadie los atiende

José Luis Marroquín

Por cuarto día consecutivo, habitantes del ejido San Jacinto y Santa Rosa, cercanos a donde se construye la Presa Libertad, en Linares, no lograron tener audiencia con autoridades estatales para exponer sus quejas sobre la construcción.Los ejidatarios llegaron desde Linares al Palacio de Gobierno para reclamar que no fueron tomados en cuenta para desviar el agua del Río Potosí, que llega a sus comunidades y que ahora abastecerá a la presa.Durante la mañana, esperaron bajo el sol en el acceso a la sede estatal en la calle 5 de Mayo, pero no tuvieron éxito."El asunto es que el Gobierno no tomó en cuenta a nadie y nada más llegó y se posesionó", afirmó Mario Hernández, del Ejido Santa Rosa, "debió haber tenido un acuerdo."¿Cómo vas a darle agua a un millón de gente que está aquí en Monterrey y vas afectar a un millón de gente allá? Oye, ponte la mano en el corazón."Venimos desde 100 kilómetros más de bajo de Linares... es el cuarto día que venimos, nos tienen aquí esperando y no nadie sale".Ramiro Herrera, del Ejido San Jacinto, señaló que el Estado debería usar el agua de la Presa La Boca para abastecer al área metropolitana y no construir un nuevo embalse."El fin de la Presa La Boca era abastecer a Monterrey, no turística", señaló Barrera, "la Presa Cuchillo es siete veces más grande que la Presa Cerro Prieto, las hicieron para abastecer Monterrey y ahora resulta que no tienen agua"."La Presa La Boca tiene 90 por ciento de su capacidad, ¿por qué no usan el agua?".