Ve AMLO insuficiente interino en Trife; 'me decepcionaron'

00 min 30 seg

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

Notas Relacionadas Corte, sin facultades en crisis del Trife, dice AMLO 'Que renuncien todos en Trife, su nuevo titular me insultó' "Eso tiene que renovarse, no hay más que una renovación tajante tanto en el INE como en el Tribunal". Andrés Manuel López Obrador Presidente de México

Hora de publicación: 09:22 hrs.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ve insuficiente que un presidente interino resuelva la crisis por la que atraviesa el Tribunal Electoral y aseguró que los Magistrados lo han decepcionado."Hay mucha hipocresía, son muy falsarios. Entonces, se requiere gente, se requieren ciudadanos honestos, íntegros en todo el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo."No (se ha resuelto la crisis) porque no está bien el Tribunal, no han demostrado actuar con rectitud, a mí me decepcionaron y tengo pruebas. Ya llevo yo muchos años en esto, no me estoy chupando el dedo; entonces, ya no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible, honesta, ese es mi punto de vista", comentó López Obrador en conferencia.Ayer, el Magistrado Reyes Rodríguez renunció a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para facilitar un acuerdo de transición; Rodríguez había sido electo en el cargo por cinco Magistrados apenas el miércoles pasado.Rodríguez informó que renunciaba al cargo para recomponer el procedimiento de renovación de la presidencia de la Sala Superior.También ayer por la noche José Luis Vargas, el Magistrado investigado por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera por enriquecimiento ilícito, renunció a sus pretensiones de permanecer en la titularidad del TEPJF luego de reunirse por la mañana con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.Sobre la medianoche, el pleno del Tribunal designó como presidente interino por un mes -hasta el 1 de septiembre- a Felipe Fuentes luego de que no hubiera acuerdo de nombrar a la Magistrada Janine Otálora."Las y los Magistrados del TEPJF reiteramos nuestro compromiso para construir un mejor País. Trabajando con plena autonomía e independencia y así fortalecer el Estado de Derecho", escribió Fuentes en su cuenta de Twitter.Esta mañana, el Ministro Arturo Zaldívar celebró que la crisis en el TEPJF haya sido superada gracias al diálogo existente; sin embargo, López Obrador no compartió su punto de vista y reiteró la urgencia por renovar al Tribunal y al INE."No, no coincido, no coincido (con el Ministro Zaldívar). Eso tiene que renovarse, no hay más que una renovación tajante tanto en el INE como en el Tribunal", finalizó el Presidente.