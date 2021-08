Ve CSP tema político en rechazo a regreso a clases

02 min 00 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 12:31 hrs.

El rechazo al regreso a clases presenciales en medio de la tercera ola de Covid-19 parece un tema político, consideró, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.La Mandataria local dijo que "sus adversarios" criticaban el hecho de no volver a las aulas antes y que ahora lo hacen porque ya se realizará."Así lo pienso yo, si se hubiera dicho que no se regresa a clases, ahí los adversarios hubieran dicho: ¿por qué no se regresa a clases?", ironizó.Señaló que un grupo de padres de familia "con cierta orientación política" se ha quejado por ambas decisiones.Aseguró que es importante lo que sucede con el Covid, pero que es también muy importante el regreso a las aulas.Destacó que todos los docentes ya están vacunados, no obstante la vacunación no impide el contagio, han destacado autoridades de Salud."Parece más un tema político que otra cosa, desde mi punto de vista", dijo Sheinbaum.Aseguró que se darán todas las condiciones para lograrlo, pero no explicó cuáles serán."Lo que ellos (autoridades educativas federales) nos soliciten, ahí vamos a estar", aseguró.La Jefa de Gobierno dijo que es necesario que los estudiantes vuelvan a clases presenciales y aunque recordó que es voluntario, dijo que esperan que ya asistan todos los alumnos."Esperemos que sea el 100 por ciento, ese es nuestro deseo"En tanto, afirmó, sin brindar detalles, que las escuelas fueron atendidas para recibir a los estudiantes y que prácticamente todas están en buenas condiciones.Martí Batres, titular de la Secretaría de Gobierno, dijo que se alistan para enfrentar cualquier tipo de problemáticas que pudieran presentarse en el regreso a clases, sin especificar cuáles prevén.Las autoridades capitalinas aseguraron que la vacunación contribuye a disminuir el impacto de la pandemia de Covid-19 y señalaron que según las indicaciones de las vacunas, se mantiene el calendario para concluir la inmunización.