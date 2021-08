Ve indagatoria exitosa ex Fiscal Anticorrupción

04 min 30 seg

Daniel Reyes

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Para el ex Subprocurador Anticorrupción estatal, Ernesto Canales, su investigación ante el "cobijagate" fue exhaustiva y logró la única acción de reparación de daño en casos de combate a la corrupción.Luego de que Diputados y organismos ciudadanos lo acusaron de "tapar" las irregularidades de la polémica compra y perdonar a los funcionarios involucrados, Canales sostuvo que llevó el caso hasta donde fue legalmente posible y nunca recibió una instrucción de encubrir a alguien."Era el acto que más prensa recibía, cómo no íbamos a investigar a fondo", expresó.EL NORTE informó el lunes que el expediente de la polémica facturación de 200 mil cobijas en diciembre de 2015, al que se tuvo acceso tras cinco años, evidencia que las indagatorias dejaron cabos sueltos.Entre otros puntos, no se verificó si el Estado recibió esa cantidad de artículos o si Comercializadora Mirof adquirió ese volumen con un fabricante, y tampoco se hizo un estudio de precios.En cambio, la Subprocuraduría dio por válida la versión del proveedor que alegó haber entregado 60 mil de las 200 mil cobijas con características distintas a las requeridas y aceptó reparar el daño."No tienes bases para decir que la indagatoria no cubrió todos los campos", replicó ayer Canales."Pero tienes bases para decir que la Subprocuraduría recuperó un dinero, el único dinero que ha recuperado la fiscalía Anticorrupción. No sé que expediente te hayan entregado, pero el expediente se formó de tal forma que logramos obligar a la empresa a que devolviera todo lo que nosotros pretendíamos".