Velan familia y amigos de Juan Pablo Medina por su bienestar

02 min 30 seg

Hugo Lazcano

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Tras la amputación de una pierna a consecuencia de una trombosis venosa, Juan Pablo Medina atraviesa por el momento más complicado de su vida.Esta lamentable tragedia, confirmada a Gente por allegados del actor de las series La Casa de las Flores Soy tu Fan , tiene a su familia y a su novia (la actriz Paulina Gaytán) brindándole todo el apoyo.Y a los productores de sus recientes trabajos, en una pausa, que consideran prudente, para repensar su conclusión, así como estrategias de promoción.Refieren fuentes consultadas que el actor de 43 años está enfocado en recuperarse, pues aunque médicamente se le cataloga estable, aún su estado es delicado.Es supervisado varias veces al día por su papá, Salvador Medina, médico que labora en ese hospital.El siguiente paso de los suyos, será brindarle ayuda para el aspecto emocional, dado que el actor está muy decaído anímicamente."La verdad, no sé mucho, sólo sé que está estable... Todos apoyándolo, sobre todo al manejar esto con mucho respeto y apoyándolo siempre, obviamente, porque es alguien que quiero mucho", afirmó su ex esposa Jimena Carranza. Bárbara López , quien ha convivido en diferentes ocasiones con "Chespi", como le dicen sus amigos, resaltó su valentía."Estoy segura que él va a estar muy bien. Él es un ejemplo de lo que es ser un guerrero, va a ser muy admirable su proceso", expresó.HBO Max anunció para este mes el estreno de, primera producción de su sello Max Originals con la participación de Juan Pablo, Gabriela de la Garza y Hugo Catalán, entre otros."Por ahora se están evaluando algunas cosas. Todos están preocupados por Juan Pablo, están tristes y hay algo de incertidumbre", aseveró un miembro cercano a esta producción.La película, basada en la serie, se encuentra en la postproducción y entre el staff creativo hay tristeza por la situación de Juan Pablo, quien participó con su querido personaje Iñaki.Lo mismo pasa en la cinta, que se filma bajo la dirección de Marco Polo Constandse y Rodrigo Nava, donde el actor figura.El primer círculo del actor se ha contraído y no comparten información. La oficina que representa a Medina optó por guardar silencio y la publirrelacionista Triana Casados ha pedido respeto para su representado y su familia.Con información de Froylan Escobar