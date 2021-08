Ven abandono a las peatonas

02 min 30 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Pese a que las mujeres realizan más traslados a pie vinculados con laboresdel hogar y cuidar a otras personas, no existen políticas a favor de movilidad peatonal del cuidado, señalaron expertas.Los datos evidencian la brecha de género en los patrones de movilidad de los capitalinos, pues más de 23 mil mujeres realizan trabajos no remunerados por el que deben trasladarse, frente a 16 mil hombres.Por lo general, detallaron expertas, estos trabajos tienen rostro de mujer porque son labores del hogar o implican cuidar de otras personas, lo que se conoce como movilidad del cuidado. Y aunque recaigan en hombres, en ningún caso se están creando políticas para atender esta necesidad."La peatona es el usuario más olvidado de las calles, no sólo en la Ciudad, en todos los componentes de movilidad del cuidado."Es increíble que el 53 por ciento de los viajes en la zona metropolitana lo hagamos las mujeres y no haya una política para atender la movilidad del cuidado", señaló Laura Ballesteros, del grupo internacional Mujeres en Movimiento que impulsa el tema de género en la movilidad y desplazamientos urbanos.Casi 4 millones de capitalinos se tienen que desplazar para ir al trabajo. De acuerdo con los resultados del Censo ampliado del Inegi, esto implica el 88 por ciento de la población ocupada, ya sea con empleo remunerado o no.De acuerdo con el Inegi, las mujeres se mueven más en camión, microbús, combi y a pie."Para la movilidad del cuidado no basta sólo con atender el transporte público (enfoque actual del Gobierno) se tiene que garantizar una conexión con el espacio público, áreas verdes con sombra, que es lo que requieren niños o adultos mayores, que son a quienes cuidamos las mujeres."Cuando hablamos de labores de cuidado hablamos de mujeres porque somos las principales cuidadoras, la idea es que fueran labores compartidas, sin embargo, dado que está mayoritariamente cubierto por mujeres, olvidar a la peatona es no ver la movilidad del cuidado", señaló Ballesteros.Yes Pedraza, líder de Cruce Escolar Seguro, coincidió en que el tema es invisible ante los ojos de las autoridades capitalinas."Jamás se toma en cuenta y al olvidarla repliegan también a otros grupos: niños, adultos mayores y todas las personas que necesitan cuidados en general."No toman en cuenta los datos que dar el mismo Inegi, que además sólo nos da la población fija y falta la población flotante. Para el Gobierno de la Ciudad, las peatonas somos objetos de riesgo y no de cuidado", acusó.