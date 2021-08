Ven avance en vacunación

México está entre 19 países con más vacunación contra Covid, según la plataforma Our World In Data. Foto: Especial.

03 min 00 seg

Natalia Vitela

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Aun con quejas de un par de estados por falta de vacunas, con la renuencia de comunidades indígenas a aceptar la dosis y la dependencia del mercado internacional para la adquisición del biológico en momentos de alta demanda, México está entre los 19 países con mayor vacunación, según la plataforma Our World In Data.De acuerdo con los planes iniciales de la Secretaría de Salud sólo una etapa de las que deberían haberse completado se cubrió en su totalidad; se trata del personal de salud prioritario de atención a Covid, pero el resto de grupos reporta avances de aplicación de entre el 71 y 79 por ciento, al menos con una dosis.Rodrigo Romero Feregrino, secretario general de la Asociación Mexicana de Vacunología, apunta que México se ha atrasado respecto a su plan original de vacunación, sin embargo, destaca, éste sigue avanzando y no se ha detenido en ningún momento."Va un poco retrasado en el plan original, pero va caminando. Ya se está empezando a poner a partir de los 18 años y muchos ya tienen primera dosis", indicó el experto.Lo que es crucial, aclaró el experto, es la necesidad de acelerar la aplicación de la segunda dosis porque se necesitan esquemas completos para realmente proteger a la población, apuntó."Lo más conveniente es tener vacunado al mayor número de personas en el menor tiempo posible."Sabemos, sobre todo con la variante Delta, que se necesitan las dos dosis para tener una protección adecuada".En estados como Puebla, el más rezagado en el País en cobertura de vacuna contra Covid-19, con 38 por ciento de avance, y Durango con 64 por ciento, han reportado falta de dosis para seguir con sus calendarios de vacunación.José Antonio Martínez García, titular de la Secretaría de Salud de Puebla, solicitó a la federación más de 4 millones de dosis para continuar con la estrategia y aseguró que la Ssa se comprometió este 19 de agosto a que la entidad recibirá medio millón para segundas dosis y otras 190 mil para iniciar primeras aplicaciones en personas de 18 años.En Gómez Palacio, Durango, esta semana la falta de dosis provocó desorden y molestia, pues mientras la demanda fue de unas 15 mil personas sólo hubo 10 mil 400 disponibles.En los estados fronterizos, la vacunación es una estrategia prioritaria para la reapertura de la actividad económica, por lo que tanto el Gobierno federal como los estatales han promovido la inmunización transfronteriza de trabajadores en la región.Incluso Gobernadores críticos a la gestión federal han reconocido el avance.El Mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, destacó que la aplicación en su Estado va "a muy buen ritmo", aunque apuntó, "nos faltan muchos jaliscienses por vacunar".Rafael Lozano, especialista del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, señaló que se prevé que para mediados de 2022 el 70 por ciento de la población total del País tendrá la cobertura completa contra Covid-19.