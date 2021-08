Ven impunidad en los castigos por Caso Royale

Gabriela Villegas

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Al cumplirse ayer 10 años del atentando en el Casino Royale, donde murieron 52 personas, lo que ha permeado es la impunidad y la corrupción, al no haber sanción alguna contra los funcionarios públicos de aquel entonces, señalaron líderes de organizaciones de la sociedad civil.Luego de que EL NORTE publicó que, de los 25 presuntos responsables detenidos, ninguno tiene sentencia firme por el ataque, que atribuyeron a un presunto cobro de piso, Redes Quinto Poder y el Colectivo Nosotros apuntaron a quienes entonces encabezaban los tres niveles de Gobierno.Señalaron que el entonces Gobernador priista Rodrigo Medina y los panistas Felipe Calderón y Fernando Larrazabal, que eran Presidente y Alcalde, respectivamente, también tenían responsabilidad ante la ola de violencia e inseguridad que se vivía en el 2011."La gente que tenía responsabilidad en la función pública es gente que ya no se le puede mas que hacer un juicio moral, porque en términos penales o administrativos ya pasó el tiempo", expresó Liliana Flores Benavides, del Colectivo Nosotros. Redes Quinto Poder pidió que, a 10 años del ataque que califica de "terrorista", se deben de dejar de normalizar las violaciones a los derechos humanos."Es necesario alzar la voz y decir claro que sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay paz", expresó la organización.Gilberto Marcos, de Vertebra, dijo que son vergonzosos los avances del caso y que refleja un sistema de justicia ineficiente y hasta corrupto."A 10 años del atentado falta una voluntad política para buscar que se repare el daño material a los deudos de las víctimas por la vía del castigo a los responsables y el resarcimiento económico".Los organismos coincidieron en que este hecho no debe borrarse de la memoria colectiva de la Ciudad.Destacaron que la tragedia dejó ver la corrupción y el descuido de las autoridades, lo cual, exigieron, no debe repetirse."Yo creo que este evento no puede borrarse de la memoria colectiva porque expresa cosas muy graves, que durante un momento vivimos la sociedad, cuando el crimen organizado permeó las estructuras de Gobierno también que explican este tipo de actos", concluyó Flores.