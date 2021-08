Ven innecesaria Ley de Publicidad

02 min 30 seg

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Expertos en contaminación visual y paisaje urbano cuestionaron la nueva Ley de Publicidad Exterior, que se prevé se discuta esta semana en el Congreso de la Ciudad de México.Los especialistas aseguraron en entrevista con REFORMA que el planteamiento de la iniciativa no va a solucionar ningún problema de los anuncios irregulares que actualmente operan en la Capital."Lo que se tendría que estar haciendo es perfeccionar la ley, no una nueva, que es lo que están haciendo. Se debería aplicar la ley, ya que no se aplica y sí, efectivamente, entre el 50 y 60 por ciento de los espectaculares son ilegales, sin respetar licencias, sin permisos."La ley sí está muy mal planteada, trata de quitar lo que está ahorita, sin respetar derechos adquiridos, cambiando a espacios publicitarios a nivel de calle. Vamos a ver azoteas limpias y calles sucias", explicó Jorge Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano.José Sánchez, consultor y tesorero Nacional, coincidió en que la nueva ley no soluciona los problemas de raíz de la manera en que está planteada y no abona a un mejor paisaje urbano, ni a la contaminación visual que existen en la Ciudad."Es fundamental que la publicidad exterior esté regulada, pues es una fuente de ingresos muy importante para el Gobierno, que hoy no cobra lo que tendría que, por haber omisiones y vicios en el proceder, tiene la ventanilla única cerrada para esos trámites."No hay que olvidar que las alcaldías tienen facultades exclusivas en la materia, por lo que a vialidades secundarias se refiere, al igual que la facultad de verificación administrativa de los anuncios", explicó.La propuesta como fue planteada delega estas responsabilidades al Gobierno capitalino, disminuyendo el poder de las alcaldías, luego de que las elecciones pasadas Morena ganara en siete de 16 demarcaciones.Negrete detalló que es importante regular la publicidad para un paisaje urbano armónico y amable con el ciudadano, sin embargo, aseguró que el planteamiento no cumple con ese objetivo."El patrimonio intangible más trascendente que tiene la Ciudad es el paisaje urbano, estos elementos arquitectónicos y paisajísticos con los que se van generando un sentido de pertenencia."Tu casa ya no termina cuando sales de tu puerta, sino que se va extendiendo hacia donde tú vas caminando y al reconocerlo como casa lo cuidas", dijo el experto sobre la importancia de regular la publicidad para la imagen de la Capital.La nueva ley, concluyó, no mejora ese sentido de pertenencia en el paisaje urbano, pues contribuye a reducir la contaminación visual.