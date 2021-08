Ven mismos vicios de norma polémica

03 min 00 seg

Selene Velasco

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los vicios que permitieron la construcción de edificios ilegales por la Norma 26 se repiten en los proyectos que impulsa la actual Administración, advirtieron organizaciones.El 10 de agosto pasado, el Gobierno capitalino envió al Congreso local una iniciativa para reformar la Ley de Vivienda, la Ley de Desarrollo Urbano, el Código Fiscal y la Norma de Ordenación Número 26, y se estableció que hoy vence el plazo para recibir las observaciones ciudadanas al respecto.Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana, señaló que varias de las disposiciones de estos proyectos asemejan a la Norma 26, creada para incentivar la construcción de vivienda de interés social y popular, pero que se utilizó para levantar 5 mil edificios de rangos medios y altos.La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ahora busca impulsar la vivienda popular y sustentable a través de beneficios fiscales a desarrolladores, sin mencionar cómo se resarcirán los daños de los abusos ya cometidos, dijo MacGregor."La iniciativa que busca modificar la Norma 26, dando facilidades de construcción para vivienda de interés social y popular, repite los mismos vicios y patrones negativos que tanto dañaron a la población en el pasado", añadió."El diagnóstico es falso porque no explican que fue la corrupción la que evitó que hubiera vivienda social y popular y la solución que proponen justo va a llevarlos al mismo esquema que utilizaron los últimos 10 años para construir, que acabará en que la gente que necesita vivienda social y popular no la tenga y haya edificios con grandes exenciones de impuestos vendidos para interés medio y alto".El planteamiento enviado al Legislativo local permite la construcción de edificios con un mayor número de pisos a los establecidos para cada calle o colonia, abundó.Entre los riesgos, señaló MacGregor, se encuentra el que las viviendas se asignen clientelarmente o que sean inaccesibles y queden en manos de grupos que aumentes sus costos.Para MacGregor una de las claves de la iniciativa es que está vinculada a todos los decretos emitidos bajo el argumento de reactivación económica e impulso a la construcción."Si los sumas, lo que tienes es un negocio de alta discrecionalidad, con la posibilidad de hacer edificios, prácticamente en cualquier zona de la Ciudad, definidos por Servimet, el INVI o el Instituto de Planeación, dando a precios muy bajos a quien ellos decidan la vivienda", detalló."Esos departamentos no van a servir para solventar la falta de vivienda popular que hay, lo están haciendo como justificación, pero no va a cumplir con el objetivo, que es poner vivienda asequible a todos los diferentes niveles de la población".Suma Urbana y otras organizaciones interpusieron quejas a través de la Oficialía capitalina y buscan evitar que el Congreso local apruebe la iniciativa.