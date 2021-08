Ven pico de Delta en tres semanas

00 min 30 seg

Dalia Gutiérrez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La tercera ola del Covid-19 que tiene en jaque al sistema de salud podría alcanzar su pico más alto, en Nuevo León y el País, en unas tres semanas, a finales de este mes.Especialistas que participaron ayer en el encuentro virtual "Covid-19 al día", organizado por TecSalud, estimaron que los casos de contagios en México seguirán creciendo con rapidez en las próximas semanas, para luego empezar a descender a la misma velocidad."Espero que (la tercera ola) va a llegar a su punto máximo ahora mismo en agosto", dijo el infectólogo Alejandro Macías, "para empezar a caer también rápido, espero, a finales de agosto y septiembre".El también ex comisionado nacional para la Prevención y Control de la Influenza en México explicó que las estimaciones las realizó a partir del número de mexicanos que probablemente ya tienen inmunidad y el porcentaje que está enfermando."Si nos dice la autoridad que están infectándose 20 mil diarios, sabemos que esos hay que multiplicarlos por 25 o 30", apuntó en el encuentro, que fue moderado por Guillermo Torre, Rector de TecSalud. "Obviamente, el virus no puede estar infectando a medio millón de mexicanos por dos meses, porque se le van a acabar", agregó Macías.Francisco Moreno, jefe del área Covid del Centro Médico ABC, consideró que si se toman las medidas adecuadas se podría acelerar el descenso.En Nuevo León, la Secretaría de Salud reportó ayer mil 308 nuevos contagios, para sumar 207 mil 235. La ocupación hospitalaria subió a un 83 por ciento.Por separado, Alma Rosa Marroquín, directora médica y de institutos TecSalud, dijo que prevé que el pico más alto de esta tercera ola ocurra en septiembre y que factores como la alta movilidad y transmisibilidad de la variante Delta podrían extender el descenso a octubre."Creo que entre agosto y septiembre van a ser dos meses muy difíciles", expresó."Espero que para octubre empecemos con ese proceso de recuperación o disminución de casos".Sus estimaciones, aclaró, las realizan con base en análisis diarios del comportamiento del virus, pero no es un estudio que pueda predecir con precisión en qué momento ocurrirá el pico máximo.En entrevista, el infectólogo Javier Ramos afirmó que, aunque las epidemias no pueden ser predichas con tanta precisión, porque actúan de forma inesperada, organismos como el Instituto Nacional de Salud Pública han realizado aproximaciones."Estiman que en algún momento entre este mes de agosto va a ocurrir el pico, pero no hay una precisión que diga la segunda, la tercera o la cuarta semana", señaló."Sabemos que va a ocurrir y es todo lo que sabemos".