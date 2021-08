Ven pruebas inexistentes para desregular a AMX

Hora de actualización: 21:23 hrs.

02 min 30 seg

Ailyn Ríos

Hora de publicación: 13:37 hrs.

Los elementos para dar libertad tarifaria a América Móvil (AMX) en 52 municipios de México son inexistentes, advirtieron representantes de la industria."No consideramos que existan elementos para desregular a una empresa que concentra casi el 60 por ciento del sector."En este contexto, cualquier acción que no fortalezca la regulación asimétrica perjudica a los consumidores y atenta contra lo establecido en la Constitución y los compromisos de México ante el T-MEC", afirmó Adriana Welton, vicepresidenta Legal y General Counsel en AT&T México, a Grupo REFORMA.El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó la libertad tarifaria a América Móvil (AMX), Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT), en consecuencia, desde esta semana, podrá fijar las tarifas que cobra a otros operadores de Banda Ancha Fija (BAF) por usar parte de su infraestructura de bucle local en 52 municipios.De acuerdo con el Instituto, en esos municipios AMX tiene menos del 50 por ciento del mercado, hay tres o más competidores en servicios de BAF, hay una penetración de internet fijo de 75 por ciento en los hogares y el AEPT no es el principal operador.Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) apuntó que, actualmente, el IFT investiga presuntas prácticas monopólicas relativas al servicio mayorista de acceso al bucle local, gracias al cual los competidores de AMX pueden usar parte de la infraestructura del AEPT para dar servicios al usuario final."El IFT debió desahogar las denuncias de incumplimiento y resolver la investigación de presuntas prácticas monopólicas en el servicio de desagregación antes de evaluar siquiera la conveniencia de desregular al AEPT", comentó en un comunicado.La Cámara recalcó que otorgar libertad tarifaria a AMX contraviene la Constitución, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y los compromisos de México ante el T-MEC.El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) afirmó que la resolución adoptada por el IFT parte de un análisis incompleto."El concepto de preponderancia es muy distinto a la tradicional regulación de poder sustancial en un mercado relevante y no permite análisis puntuales de mercados geográficos específicos."Resulta claro para el IDET que la resolución adoptada por el IFT parte de un análisis incompleto y constituye una decisión que, sin duda alguna, representa un primer paso del IFT que puede contribuir al inicio del desmantelamiento de la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013", sentenció en un comunicado.