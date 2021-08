Ven señales de reducción de tercera ola Covid

00 min 30 seg

Rolando Herrera y Claudia Guerrero

Menores no están en riesgo especial por Covid, dice Gatell

Hora de publicación: 07:53 hrs.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en 17 estados del País existe una tendencia en la reducción de casos de Covid-19, lo cual es un indicador de que la tercera ola va en descenso."Hoy comento que tenemos tres semanas consecutivas y que la reducción de casos registrados, casos estimados con respecto a la semana previa, es aún mayor. Empezamos la semana con una reducción de 11 por ciento en los casos estimados entre la semana 32 comparado con la semana 31."Con una reducción inicial del 11 por ciento es muy probable que terminemos la semana, este próximo sábado, todavía con una reducción, posiblemente alrededor del 5 por ciento. Esto ya empezaría a ser un signo más claro de una tendencia de descenso de la tercera ola, (...) 17 entidades federativas tienen una clara tendencia de reducción de la epidemia a partir de esta semana", comentó López-Gatell.En conferencia en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud dijo además que los índices de mortalidad también muestran signos de reducción al igual que los de ocupación hospitalaria, principalmente en la Ciudad de México."Vemos consistencia también en la hospitalización, donde vemos cambios en la ocupación hospitalaria. También se empieza a reducir la ocupación hospitalaria en varias entidades federativas, destaco la Ciudad de México en donde ya tenemos también más de ocho días con reducción de la ocupación hospitalaria. Lo mismo en la zona conurbada en el Valle de México que empieza mostrar reducción de la ocupación hospitalaria", destacó.López-Gatell dio a conocer además que este martes llegará el primer embarque, con un millón 750 mil dosis de la vacuna Moderna, donado por Estados Unidos."En el calendario semanal tenemos una buena noticia. Recibimos este martes un millón 750 mil dosis, la primera parte de la donación que hizo el Gobierno de Estados Unidos de la vacuna Moderna que, como dimos a conocer en la semana reciente, recibió autorización de uso de emergencia por parte de Cofepris", mencionó.El subsecretario de la Ssa reiteró que los menores no están en riesgo especial por el Covid-19, ya que el conjunto de los niños que acuden a las escuelas no se encuentran en condición de inmunosuprimidos."La situación con menores de edad, ni en México ni en el mundo se ha demostrado un riesgo especial. No hay duda que cada caso en particular nos duele, es muy lamentable que ocurra como ocurre con cualquier otra enfermedad. Pero, cuando uno analiza la situación epidemiológica, hemos identificado que el riesgo es muy, muy bajo, 0.004 por ciento."Entonces, lo que recomendamos para los inmunosuprimidos es seguir las recomendaciones que les da el médico tratante. Esto va más allá del Covid, ocurre para todas las demás situaciones. El conjunto de los niños que van a la escuela no tienen esa condición de inmunosuprimidos", agregó.