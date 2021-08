Ven transportistas difícil cumplir al SAT

02 min 30 seg

Silvia Olvera

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La presentación de la nueva "carta porte" para el CFDI, que será obligatoria para el transporte de carga a partir del 1 de octubre, será difícil de cumplir, advirtió Elías Dip Ramé.El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) afirmó que ésta es una medida que no van a poder cumplir ni el hombre camión, ni las medianas ni grandes compañías del ramo.El pasado miércoles, EL NORTE publicó que debido a todas las variables y complicaciones que tiene la logística, transportistas pidieron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) más tiempo para cumplir con el complemento denominado "carta porte" al CFDI.Sin embargo, pese a estos argumentos, que presentaron de manera verbal, por escrito, incluso de manera presencial, la autoridad les negó toda posibilidad de hacer ajustes al requerimiento y de posponer su entrada en vigor.En un video, así como en entrevista telefónica, Dip Ramé explicó que le presentaron ejemplos a la autoridad del porqué es complicado presentar la "carta porte", tal y como lo exigen."Si a mi me cargan en el campo 500 arpillas de papa y es hasta llegar a la planta cuando me la pesan, es hasta entonces que voy a facturar, porque es entonces que voy a saber lo que llevo", dijo."Pero como no me dieron factura (en el campo), la 'carta porte' no se elaboró de inmediato, como lo marca la ley, entonces lo que va a pasar, les dije, es que vamos a ser sancionados".Agregó que el CFDI que quiere que se aplique de inmediato no lo pueden hacer en muchos casos, entre los cuales de entrada no saben el peso de la mercancía que llevan, y en otros más, no hay internet.Otro ejemplo es el de algún producto que puede cambiar tres veces de camión."Un tráiler va a tener que ir a cargar una caja a una empresa, lo hace con un carro de patio, luego otro camión lo transporta a la frontera, donde otro camión, un transfer, es el que hace el cruce, es decir, ya entraron tres camiones diferentes", añadió."(Pero) usted (SAT) dice que nada más puede entrar un camión. Hay muchas acciones que se tienen que tomar en cuenta para que el transportista pueda cumplir".Dip Ramé refirió que han buscando a la jefa del SAT, pero no los ha atendido."Nuestra preocupación es grande. Empresas grandes, medianas, chicas, hombres camión, no vamos a poder cumplir. ¿A dónde nos van a llevar? Esto está a unos días que arranque y la autoridad está muy cerrada", consideró."Se trata realmente que podamos cumplir, que es lo que queremos, no queremos ser irregulares".Otros organismos que han manifestado su inquietud son la Cámara del Autotransporte de Carga y la Asociación Nacional del Transporte Privado, así como la Caintra de Nuevo León.