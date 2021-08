Vende Nintendo Switch 89 millones de unidades

02 min 00 seg

Gadgets/Staff

Hora de publicación: 16:30 hrs.

Nintendo dio a conocer los resultados financieros de los últimos dos trimestres de 2021, para confirmar que ha vendido más dede Nintendo Switch en todo el mundo, pese a que las ventas de la consola cayeron un 22 por ciento durante el primer trimestre del año.Para el segundo trimestre, de abril a junio, la ventas de la Switch Lite se redujeron a más de la mitad conde unidades comercializadas.Nintendo espera recuperar el paso con la nueva Nintendo Switch OLED que llegará a algunos mercados en octubre, mientras que el público de Latinoamérica y otras regiones tendrá que esperar hasta finales del año.En cuanto a videojuegos, la compañía dio a conocer el número de copias vendidas durante el segundo trimestre: Miitopia, lanzado en mayo, ha vendido 1.04 millones de unidades y Mario Golf: Super Rush, publicado en junio, ha vendido 1.34 millones.Algunos títulos lanzados en anteriores años fiscales mantienen un buen ritmo de ventas como Mario Kart 8 Deluxe, que acumula 37.08 millones de copias vendidas y Animal Crossing: New Horizons, con 33.89 millones.A estos títulos les siguen Super Smash Bros. Ultimate, el ambicioso juego de peleas que ha sumado más de 24.77 milones de copias vendidas; y The Legend of Zelda: Breath of The Wild, con 23.20 millones de copias.Nintendo también prepara el lanzamiento de otros títulos importantes, como Metroid Dread, que saldrá a la venta el 8 de octubre; WarioWare: Get it Together, que llegará el 10 de septiembre; Pokémon Shining Pearl y Brilliant Diamond, que llegarán el 19 de noviembre; así como Pokémon Legends Arceus, con fecha programada para el 28 de enero de 2022.