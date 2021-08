Venimos remando de atrás.- 'Piojo'

03 min 00 seg

Juan Carlos Jiménez

Hora de publicación: 22:10 hrs.

Miguel Herrera ya no quiere sufrir los partidos y espera que pronto los Tigres aprovechen las oportunidades que generan al ataque.Tras el empate 1-1 ante Puebla, el "Piojo" destacó la reacción de su equipo para igualar, pero también lamentó las que se fallaron cuando el juego estaba 0-0."Reaccionamos porque tenemos oportunidades claras y nos las concretamos, venimos remando de atrás, la reacción del equipo, en el momento que juega creo que se hace bien al final por la circunstancia del expulsado, pero tenemos que ser más contundentes, es cosa de trabajo, el responsable soy yo."No es malo (el empate), no puedo decir eso, pero no es lo que pretende este equipo, venir a sumar un punto. Veníamos con la idea de sacar tres, al final terminas quedando en desventaja y suma, pero no es nuestra idea, sí el de Santos, porque fueron dos tiempos distintos y al final pudimos haberlo ganado", explicó Herrera.El "Piojo" habló sobre los tres expulsados que suma el equipo en los últimos tres juegos y aseguró que no pueden regalarle un jugador al rival."Hablar de las tarjetas, estamos conscientes de que no podemos regalar hombres en la cancha porque nos está costando trabajo. Hoy las dos jugadas de Luis ("Chaka") son apretadas, donde tiene que ir a tratar de ir por la pelota y le puntean la pelota y viene el choque, son de tarjeta, no hay mucho que hablar de eso, pero si estar conscientes de no podemos regalar hombres porque nos cuesta más trabajo".Sobre el haber recibido gol en los cuatro juegos que han disputado en la Liga, Herrera apuntó a un tema de trabajo en la semana que no han podido resolver."La defensa empieza desde los delanteros, y si perdemos pelotas y no somos proactivos de tratar de que esa pelota no salga limpia y no nos lleguen tan fácil, seremos un equipo vulnerable en los espacios. (Hay que) insistir que nos han pasado la factura estas jornadas dobles, no nos dejan trabajar los partidos. Hoy jugamos viernes, luego volvemos a jugar martes y después viernes... ya vendrá una semana para trabajar lo que pretendemos, pero no hay ningún pretexto, el equipo está diseñado para pelear más arriba de la tabla".Añadió que la idea es que André-pierre Gignac ya pueda debutar con él para el martes que reciben a Gallos."Espero que André pueda estar para el martes, si puede estar para algunos minutos, vamos a ver ahora que regresemos a Monterrey, Guido si va para un poco más de tiempo, hablamos de 4 semanas, ya recuperamos a Florian por la expulsión, vamos completando al equipo."El responsable de esta situación soy yo, no hay que buscar culpas ni nada, yo sé que la gente no está contenta, pero al final estoy seguro que vamos a terminar dándoles una gran satisfacción".