Veta Estado otras 2 nuevas leyes y reformas

Victoria Félix

Hora de publicación: 16:56 hrs.

El Gobierno del Estado vetó otras dos nuevas leyes aprobadas por el Congreso local y diversas reformas debido a que incumplían con la Ley de Disciplina Financiera al no incluir un análisis de impacto económico y por la carga presupuestaria que representan para el Ejecutivo.Cerca de las 16:20 horas, Homero Cantú, subsecretario de asuntos jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, acudió al Congreso a presentar observaciones a la Ley de Fomento a la Sociedad Civil Organizada y a la Ley de Fomento a la Donación Voluntaria Altruista e Informada de Sangre o Plasma Provenientes de Personas o Pacientes Recuperados de Covid.Además, vetó reformas a la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y modificaciones a la Ley de Seguridad Pública y a la Ley del Registro Civil, mismas que contemplaban espacios de lactancia en centros penitenciarios y apoyos a las familias de acogida."Ellos incumplen con la Ley (de disciplina financiera) al no pedirle a la Finanzas lo que es el impacto presupuestario", dijo en entrevista, "nosotros no sabemos el motivo, ellos deben de hacerlo, acercarse con la Tesorería".Para que estás leyes puedan ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado, el Congreso local deberá aprobar nuevamente con dos tercios de los diputados estas normas en un periodo extraordinario, si no, pasarán como rezago a la próxima Legislatura.Ayer, el Estado veto la nueva Ley de Educación debido a la carga financiera que contemplaba.