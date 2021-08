Vetan un mes a barristas del América por pelea

Édgar Contreras

Hora de publicación: 21:37 hrs.

Los integrantes de las barras El Disturbio y La Monumental no podrán acudir a apoyar al América en el Estadio Azteca durante lo que resta de agosto, tras la pelea que protagonizaron el pasado sábado en el marco del juego contra Necaxa.El club azulcrema dio un golpe en la mesa con esta medida ejemplar, luego de que los grupos de animación incurrieran en violencia y, además, quebrantaran los protocolos sanitarios en tiempos de Covid-19.La gresca no duró mucho, gracias a la rápida intervención de los elementos de seguridad del Azteca. Si bien solo participaron algunos barristas, el América no quiere esperar a que el asunto crezca y por eso determinó esta sanción, aunque paguen justos por pecadores.Los miembros de las barras habían esperado mucho tiempo por el regreso a la Cabecera Norte del Estadio y se habían comprometido a mantener una conducta ejemplar.El veto aplica para los duelos de la Liga MX, así como para la Semifinal de la Concachampions ante Philadelphia Union, a jugarse el próximo jueves en la cancha del Azteca.