Vetarán hoy ley educativa

Miriam García

05:00 hrs.

El Ejecutivo estatal vetaría hoy la nueva Ley de Educación aprobada por el Congreso local, entre otras causas, por el impacto presupuestal que implicaría y que no es considerado por el Legislativo.Éste sería apenas uno de varios vetos que alista sobre reformas o nuevas leyes dictaminadas en el último periodo extraordinario por los Diputados.Fuentes consultadas dijeron que el Decreto 533, que contiene la Ley de Educación, se recibió el 22 de julio, por lo que hoy vence el plazo para remitir al Congreso el mismo con las observaciones correspondientes.De acuerdo con el Artículo 71 de la Constitución local, el Gobernador tiene 10 días hábiles, contados a partir de su recepción, para devolver al Legislativo la ley o decreto aprobado si tiene observaciones a éste.Si dentro de ese plazo no presenta observaciones, se tendrá por válido su contenido y deberá promulgarlo y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado dentro del plazo máximo de 20 días contados a partir de que lo haya recibido."En esa ley hay un impacto presupuestal muy fuerte que no está considerado, obviamente, y pues que sería el mayor argumento para, en su momento, devolverla con observaciones", expresó una fuente consultada."Hay muchas reformas y leyes que se aprobaron en el extraordinario y muchas de ellas no consideraron el impacto presupuestal".Además, el Ejecutivo tendría hasta hoy para vetar el Decreto 528, referente a reformas a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo.Mañana vencería el plazo para observar el contenido del Decreto 534, que corresponde a la nueva Ley de Fomento de la Sociedad Civil Organizada para el Estado; el 536, que reforma la Ley de Salud Mental en materia de prevención de suicidios, y el 536, por el que se expide la Ley de Fomento a la Donación Voluntaria, Altruista e Informada de Sangre y/o Plasma.El Gobernador Jaime Rodríguez ha aplicado 72 vetos, por arriba de los 22 de Natividad González Parás y los 15 de Rodrigo Medina.