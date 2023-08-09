FAMILIARES DE LOS NOVIOS Antonio Villegas López, Elizabeth Quintero de Villegas, Antonio Villegas Quintero, Victoria Chapa Valdez, Nora Valdez Martínez y Selene Chapa Valdez Crédito: Fernando Garza
FAMILIARES DE LOS NOVIOS Antonio Villegas López, Elizabeth Quintero de Villegas, Antonio Villegas Quintero, Victoria Chapa Valdez, Nora Valdez Martínez y Selene Chapa Valdez Crédito: Fernando Garza
Antonio Villegas Quintero y Victoria Chapa Valdez
FAMILIARES DE LOS NOVIOS Antonio Villegas López, Elizabeth Quintero de Villegas, Antonio Villegas Quintero, Victoria Chapa Valdez, Nora Valdez Martínez y Selene Chapa Valdez
Antonio Villegas Quintero y Victoria Chapa Valdez
Nora Valdez Martínez, Antonio Villegas Quintero, Victoria Chapa Valdez y Selene Chapa Valdez
Elizabeth Quintero de Villegas, Antonio Villegas Quintero, Victoria Chapa Valdez y Antonio Villegas López
Antonio Villegas Quintero y Victoria Chapa Valdez
Pablo Villegas Quintero, Marycarmen Sepúlveda Orozco, Antonio Villegas Quintero, Victoria Chapa Valdez, Elizabeth Quintero de Villegas y Antonio Villegas López
Nora Valdez Martínez y Selene Chapa Valdez
Antonio Villegas López y Elizabeth Quintero de Villegas
Angie Bailón y Jorge Ramírez
Guadalupe Lara Morin y Paulo César Sandoval Mena
Marycarmen Sepúlveda Orozco y Pablo Villegas Quintero
María Teresa Mejorado y Ricardo Martínez
María Eugenia Aguilera y Martín Villegas
Victor Aguilar y Ana Velázquez
Karen González y Kevin Rodríguez
Claudia Padilla y Héctor Banda
Julio Quintero y Erika Guevara
Virginia Flores y Julio Cisneros
Penélope Guevara y Dante Quintero
Pedro Torres y Paloma Arias
María Sevilla y Juan Navarro
Stephany Cruz y Yosafat Muñoz
Dalia Rivera y Antonio Flores
Victoria Chapa Valdez, Antonio Villegas Quintero y amigas
Antonio Villegas Quintero, Victoria Chapa Valdez y amigos