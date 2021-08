Visita Raya2 al Mérida de Neri Cardozo

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 10:14 hrs.

Los Raya2 buscarán su segundo triunfo del torneo cuando visiten esta noche un equipo liderado por una ex figura del Monterrey: el Venados de Mérida de Neri Cardozo.La tropa de Aldo De Nigris se medirá este martes al equipo del sureste a las 7:00 pm en el Estadio Carlos Iturralde Rivero, en Yucatán.Luego de tres jornadas, Raya2 y Venados suman apenas 1 triunfo y dos derrotas,El delantero de Raya2, Juan Machado dijo que Venados es un equipo de experiencia y que será complicado, pese a que no arrancó tan bien.Rayados venció 2-0 al Tapatío en la última jornada, siendo su primer triunfo en el torneo."El equipo se encuentra muy bien, muy motivado, muy confiado, después de haber acumulado las primeras dos derrotas, creo que esta victoria nos viene muy bien de cara a lo que viene", añadió."Si bien sabíamos que no estábamos haciendo las cosas mal, esa victoria es un golpe de confianza para todos".