Vive Sofía Castro enamorada de Pablo Bernot

Dicen que el amor no se puede ocultar y, aunque en un inicio Sofía Castro y Pablo Bernot buscaban ser una pareja invisible ante el público, el sentimiento entre ambos creció de tal manera que trascendió en plataformas.Ahora, tras dos años de relación, cada uno celebra orgulloso el triunfo del otro y los dos expresan su amor sin temores, pero ¿están listos para llegar al altar?"La verdad siempre he creído en el matrimonio, en la familia. Quiero ser mamá. Antes decía que quería tener seis hijos, pero ahorita ya mejor un poco menos. La verdad es que veo a mi papá cómo sufre con nosotras (sus hermanas) y digo: 'ay no, mejor menos'."Claro que me quiero casar, ser mamá, formar una familia. Es muy pronto ahorita para esa decisión, pero pues sí, ya veremos qué camino va tomando esto", afirmó la actriz, quien promociona la línea de champú LatinUs Beauty Para Sofía, Bernot es un pilar de fortaleza para sobrellevar problemas profesionales y personales.Debido a sus compromisos laborales, la actriz comentó que busca cualquier oportunidad para estar a lado del empresario, quien además practica deportes extremos y que recientemente participó en un triatlón en California."Por más que quise mantener no tan público mi noviazgo con Pablo, ya después no se pudo y él se subió al barco conmigo. Pablo es un chavo que me entiende, que comprende mis tiempos, me apoya al 100 por ciento en todo lo que hago en mi trabajo."Sí llega a ser un poco cansado los tiempos de que llego yo tarde los viernes de trabajar o un sábado y quiere que convivamos porque no nos hemos visto en toda la semana o quiere ir a cenar, así que es tratar de tener una balanza y compaginar su trabajo con el mío y sus tiempos", dijo.Justo así fue como la joven de 24 años equilibró sus horarios con las grabaciones del melodrama, que se estrenará en septiembre por Telemundo y en el que dará vida a Lucrecia."Fue complicada (la telenovela) porque el tema de hacer época es difícil, además de trabajar con caballos o con ciertos animales; el filmar en un lugar tan lejos, el clima no ayudaba, pero la verdad es que sacamos muy bien el barco a flote y el resultado va a ser muy bueno", aseguró ella.Respecto a los señalamientos de que tiene privilegios por ser hija del productor José Alberto "El Güero" Castro y de Angélica Rivera, ex Primera Dama de México, la actriz los niega."La gente en ocasiones lo malentiende o lo lleva para otro camino cuando no es así. Mi papá es duro, estricto cuando se está en el ámbito profesional, como en el proyecto del champú (en el que también participó él), o por ejemplo, cuando hay un personaje y gano en el casting. Trabajo como es el proceso, no tiene por qué ser diferente."Yo amo ser actriz. Cuando amas la que haces es difícil que te vueles. No tengo ningún privilegio. Yo llego a trabajar a las locaciones que me corresponden", aseguró.