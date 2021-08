Vocalista de Iron Maiden da positivo

Important announcement regarding Bruce's Tour - Statement from Live Nation. pic.twitter.com/WGzLeUmn2g — Iron Maiden (@IronMaiden) August 9, 2021

El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson dio positivo a Covid a pesar de estar completamente vacunado, asegura que tiene síntomas como de gripa, pero que de no haberse vacunado estaría en serios problemas."No tengo ninguna duda de que si no hubiera recibido la vacuna, podría estar serios problemas", dijo el músico y compositor británico a Rolling Stone "Pensé, 'Oh, bueno, mierda', estaba estornudando un poco y durante un par de días, me sentí un poco atontado, como si tuviera gripe, y eso fue todo".El músico también dijo que no cree que las vacunas deban ser un requisito para que los fans puedan ir a los conciertos, ya que las personas son libres de elegir vacunarse o no, sin embargo, sí espera que sus fans vayan a vacunarse."Incluso si has tenido las dos vacunas, aún puedes contraer Covid y, por lo tanto, contagiarlo a otras personas que podrían no estar vacunadas y podrían enfermar gravemente y morir".El 9 de agosto Iron Maiden suspendió un par de conciertos porque uno de los asistentes de Bruce dio positivo, y aunque en ese momento el cantante no presentaba ningún síntoma, tuvo que aislarse, ya que en Reino Unido es obligatorio hacerlo si estás en contacto con un contagiado.