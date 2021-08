Y Aguirre batalla también por lesiones

01 min 30 seg

Érick González

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Los Rayados no sólo batallan con las expulsiones, pues siguen lidiando con la recuperación de sus elementos lesionados.El Monterrey no ha podido gozar del trabuco que armó para el Torneo Grita México A21, pues entre seleccionados, lesionados y suspendidos, no ha dispuesto del 100 por ciento de su plantel.Héctor Moreno y Érick Aguirre, quienes todavía no debutan con los albiazules, no llegarían para el partido del viernes 27 de agosto contra Tijuana, de acuerdo a Javier Aguirre.Mientras que Vincent Janssen, quien fue operado de su pubalgia en Los Ángeles, estará seis semanas fuera.A estas posibles bajas se sumará la de César Montes, quien fue expulsado el sábado contra las Chivas."Erick y Héctor están cada día más cerca, pero no creo que lleguen a Tijuana. Espero que la Fecha FIFA aprovechemos el tiempo y que para Atlas estén", dijo Aguirre el sábado en conferencia."Necesitamos un par de días para descansar, recuperar los lesionados. Los primeros dos partidos jugamos sin ocho jugadores, ha sido una temporada atípica, pero vamos en el camino".Aguirre reveló que Celso Ortiz, Duván Vergara y Joel Campbell jugaron con molestias musculares ante Chivas.El Monterrey ha recurrido a cinco juveniles: Daniel Parra y Alfonso Alvarado, del primer equipo, y Sergio Villarreal, Ángel Zapata y Kaleth Hernández, jugadores de Raya2, de la Liga de Expansión.Los Rayados jugarán ante Xolos, penúltimo lugar general, previo al parón obligado por la Fecha FIFA.registra Rayados en el Grita México A21.