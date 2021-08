Y Becerra les aporta

experiencia y títulos

01 min 30 seg

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Otro elemento clave en la formación de jugadores en Rayados y también con estatus de histórico como Aldo de Nigris, Guillermo Franco y el jugador Humberto Suazo, es el ex jugador y entrenador Héctor Becerra."Tito", hasta el torneo pasado entrenador de las Rayadas, a quien las llevó al único título que poseen, es un elemento que ha estado en los episodios más exitosos del club ya sea como jugador o en el banquillo.Actualmente es el auxiliar técnico de Aldo en el recién formado equipo de la Liga de Expansión, anteriormente llamada Ascenso MX.Becerra fue parte del primer equipo campeón de Rayados en México 1986, en donde fue vital al ser el que marcó la primera anotación del club en una Final, además de que el goleador en esa Liguilla con 4 tantos.Luego estuvo en el título de Liga MX del Clausura 2003 como auxiliar técnico de Daniel Pasarella.En los títulos de Liga MX de los Apertura 2009 y 2010 era coordinador de Fuerzas Básicas y como aún no estaba el área de Inteligencia Deportiva era pieza clave en la visoria y scouting de jugadores para el primer equipo.Ha estado ligado desde 1997 ininterrumpidamente al proceso de Fuerzas Básicas de Rayados, cuyo director es Nicolás Martelloto, incluso siendo entrenador de Rayadas del 2018 al 2021.Ahora es pieza clave en la comunicación que debe haber entre las distintas divisiones de la cantera con el primer equipo, pues elementos de la Sub 20 y la Expansión pueden ser tomados en cuenta por el primer equipo que dirige Javier Aguirre.como jugador ganó Becerra, 1 de Liga MX y 1 de Copa MX.