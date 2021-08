¿Y Chipinque cuándo?

Alejandra Cantú Bustamante

EL NORTE

4 min

Durante meses, parecía que los niños en Monterrey hubieran desaparecido. Tenían prohibido entrar a supermercados, farmacias, restaurantes. Ni siquiera a los parques podían ir a jugar.



Día tras día vimos a nuestros hijos entre cuatro paredes, sin convivir con nadie, hipnotizados y sedentarios frente a una pantalla. En el peor de los casos, sufriendo maltratos o abusos, sin nadie a quien recurrir.



El daño físico, mental y emocional que les causamos con estas medidas aún no ha sido dimensionado.



La primera vez que llevé a mi hijo con su bici a un parque, de regreso a la casa me dijo que no sabía el bien que le había hecho esa salida. Algo tan sencillo le cambió la expresión y le devolvió el buen humor.



Ese día me comprometí a volver cada semana con mis tres hijos a hacer ejercicio, a ver árboles, a respirar aire puro. A que jugaran y platicaran con otros niños.



Es por eso que me resulta inconcebible que la entrada a espacios abiertos como Chipinque haya sido nuevamente prohibida.



Cuando parecía que estábamos por llegar a la meta, nos alcanzó la tercera ola del Covid con contagios masivos y saturación de hospitales.



En Nuevo León volvimos al semáforo rojo el 5 de agosto y cuatro días después las autoridades implementaron nuevas restricciones.



Espacios cerrados como antros, bares, cantinas, y eventos masivos quedaron prohibidos. La medida hace sentido puesto que el virus se transmite no solo a través de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar, sino por los aerosoles que emitimos y que pueden permanecer flotando en el aire durante varias horas, sobre todo en lugares no ventilados.



En esos casos, una distancia de 2 metros entre las personas es muy difícil de lograr, y es altamente peligroso permanecer más de 15 minutos en un lugar cerrado, no ventilado y con mucha gente.



Lo que nos parece difícil de comprender es que haya otros giros como restaurantes, gimnasios, cines o casinos, o incluso lugares abiertos como estadios de futbol, que sí puedan seguir operando, pero la entrada a espacios naturales inmensos, como Chipinque, esté totalmente prohibido.



Los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos han dicho que menos del 10 por ciento de la transmisión de Covid se produce en el exterior, aunque otros estudios señalan que las probabilidades de contagiarse así, incluso sin cubrebocas, es menor al 1 por ciento.



Esto es por la circulación del aire, que desplaza y diluye la concentración del virus, aunque en estos casos, sigue siendo recomendable el distanciamiento social y el uso de cubrebocas, por aquello de las gotículas.



La ciclista Alejandra Espinosa comenta que ella y sus compañeros buscan ejercitarse en espacios abiertos, pues consideran que es más seguro que ir a un gimnasio. Con estas medidas ya no tienen a dónde ir, o deben exponerse en las calles.



Sandra Pozas, amante de Chipinque, considera incongruente que los encargados de la salud en el Estado cierren este espacio que otorga beneficios emocionales, físicos y espirituales en estos tiempos complicados.



Chipinque es una reserva ecológica inmensa que cuenta con 50 kilómetros de senderos. En muchos de ellos es probable que no te cruces con nadie. Aun así, varios estudios confirman que cruzarse o pasar brevemente a corta distancia junto a alguien caminando, corriendo o en bicicleta no representa ningún peligro de contagio.



Su directora general, Lorena Vázquez, no la ha tenido fácil con las medidas cambiantes y en ocasiones absurdas de nuestras autoridades. Decenas de personas le han hecho saber su frustración por no poder acceder a nuestra hermosa reserva natural, que ha sufrido varios cierres aun cuando se cumplen todas las regulaciones y medidas estrictas de prevención, como aforo y horarios limitados, grupos de no más de cuatro personas, y guardabosques que se aseguran del acatamiento de los protocolos.



Además, aunque se le considera parque turístico y cuenta con áreas recreativas, éstas llevan cerradas desde marzo del año pasado, y ha estado operando solo para actividad física.



Chipinque es un espacio de baja transmisión y en cambio, contribuye a reducir la vulnerabilidad de las personas mediante la actividad física, el contacto con la naturaleza y la paz mental.



Hasta anoche en la plataforma change.org más de 26 mil firmantes exigían la reapertura. ¿Qué espera el Gobierno estatal para hacerlo?





La autora es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana.







