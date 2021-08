...Y Educación pide saludar 'de corazoncito'

02 min 30 seg

Daniel Santiago

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En una plática vía Facebook anunciada para preparar el inicio del ciclo escolar con bienestar emocional, salud y seguridad, que era esperada por profesores desde la semana pasada, funcionarios de la Secretaría de Educación de Nuevo León repitieron las medidas de sanidad ya conocidas y sin responder a las dudas e incertidumbres que los docentes tienen en este momento.Además de Ángeles Errisúriz, Secretaria de Educación y quien encabezó la charla, estuvo Herminio Cortez Bugarín, subsecretario de Educación Básica. También, Analucía Cantú Casares, de Salud para Aprender; Sandra Lydia Campos Gómez, de Participación Social; Óscar Manuel Ruiz Guerrero; de Seguridad Escolar; y Laura García Ruano, de Fortalecimiento de Valores para la Sana Convivencia en Escuelas.En una mesa videograbada, los funcionarios señalaron la importancia del uso de cubrebocas y del gel antibacterial, el correcto lavado de manos y mantener la sana distancia."Crear nuevos saludos como 'te envío amor', 'te saludo de corazón', de lejos, siempre evitando el contacto físico, de preferencia, saludos creativos", dijo Cantú Cásares.Aunque las medidas son importantes para evitar contagios, la sesión no ofreció novedades para algunos profesores."Resumen: les informamos algo que ya sabían, pero con música de piñata de fondo", escribió en Facebook una docente.Con recreaciones de niños lavándose las manos o poniéndose el cubrebocas, la dependencia presentó su información apenas unas horas después de que el Gobernador Jaime Rodríguez y la propia Errisúriz anunciaran que todo indica que el próximo ciclo escolar será en línea.Sin embargo, la mayor parte del contenido estuvo dirigido a una modalidad presencial.Se mencionó, por ejemplo que cada escuela deberá integrar comités participativos de salud y que el primer filtro será en casa; también, que los niños deberán usar cubrebocas en todo momento, mantener la sana distancia, en tanto las ceremonias y reuniones quedan suspendidas y se deberá presentar una carta compromiso firmada por los padres."La carta de corresponsabilidad se mencionó muy por encima cuando es un documento por demás importante", fue otro de los comentarios."Deberían de explicar más a fondo en qué consiste el mismo y las cláusulas para poder pensarlo a conciencia porque en el momento y por la presión se firman cosas que no deberían de firmarse. Si los ambientes son absolutamente seguros no necesitaríamos firmar responsivas".García Ruano recomendó a los padres charlar con sus hijos, apoyarlos emocionalmente, abrir espacios de comunicación con ellos y fortalecer la resiliencia. Además, fomentar en ellos el cuidarse a sí mismos y cuidar a los demás.