¿Y la contundencia? Furch dejar ir triunfo del Atlas

02 min 00 seg

Omar Fares

Hora de publicación: 19:14 hrs.

El Atlas dejó de ganar y su goleador, Julio Furch, perdió su contundencia. Al fallar un penalti en la agonía del juego provocó que los Rojinegros empataran 0-0 frente al Toluca, ante un Estadio Jalisco con 2 mil 739 aficionados, sumó su segunda igualada consecutiva y el tercer empate en el torneo. El resultado le otorga 9 puntos que lo mantiene en zona de Repechaje.Con la intención de no arriesgar a Julián Quiñones luego de que en el partido ante Santos sufriera un calambre, el técnico Diego Cocca le dio la oportunidad como titular a Gonzalo Maroni. Dicho ajuste fue tan notorio que el Atlas padeció la ausencia de la habilidad de Quiñones en el primer tiempo.Pero antes de que el Toluca impusiera su dictadura en la cancha, al 4' Jeremy Márquez estuvo cerca de anotar un golazo fuera del área que le desvió Luis García.Atlas era un desconcierto por el afán de salir jugando ante la presión que le ejercía, la que se reflejó cuando al 12' Anderson Santamaría perdió el balón frente a Ian González, quien a su vez desperdició la oportunidad.Justo en el mismo minuto Claudio Baeza intentó sorprender a Camilo Vargas con un tiro fuera del área que salió desviado.Al Atlas no le quedó más remedio que recurrir a la táctica fija en donde Jairo Torres cobró un tiro libre directo al 17' que Julio Furch dejó ir con un remate de cabeza mal dirigido.Para la segunda parte, el Atlas se salvó al 47' de ver vulnerada su portería gracias a la mala puntería de Alexis Canelo.Cocca no aguantó más la calma de Maroni y Luis Reyes, y envió a la cancha a Quiñones y Ozziel Herrera.Al 69 hizo acto de presencia Quiñones, pero su tiro salió ligeramente desviado.El Atlas mejoró en su accionar, y en tiempo de compensación Furch dejó el balón en las manos de Luis García para dejar todo en 0-0.