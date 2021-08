Y Montes sin pretextos en Rayados

Rogelio Funes Mori no pudo marcar el histórico gol 122. Foto: Alejandro Garza

Arturo Sánchez

Hora de publicación: 01:01 hrs.

El defensor de Rayados, César Montes, cambió su chip de estar en la Selección a volver a defender a los albiazules.Poco más de 72 horas de arribar a la Ciudad tras los Juegos Olímpicos, Montes, junto a Carlos Rodríguez, les tocó hacer un cambio en su mentalidad y enfocarse a lo que les ordena Javier Aguirre desde el banquillo."Uno como profesional se debe de adaptar rápidamente, así me tocó, a Charly igual le tocó adaptarse rápido al equipo, tuvimos uno o dos entrenamientos y como buenos profesionales estuvimos dentro del campo y respondimos, ese es nuestro trabajo, soñamos con Japón, pero sabemos que tenemos 90 minutos más y después una Final, para ello trabajamos y seguimos soñando con eso", señaló el sonorense.Aún padece estragos de su viaje por Japón, donde obtuvo medalla de bronce, sin embargo, no es razón para fallar con los albiazules."Me ha costado poquito, pero es normal, antes del partido me costaba, pero hay que adaptarnos rápido, como todo buen profesional es estar dentro del campo y responder, en esta ocasión así fue, y actuando rápido, a Charly lo mismo y seguiremos por ese camino", mencionó el central.Montes reconoció el juego que tuvieron los albiazules en la ida de la Semifinal de la "Conca" ante Cruz Azul y sabe que tendrán un punto importante para el duelo definitivo."Contento de regresar a casa, tener esta victoria y el espectáculo para nuestra afición, importante mantener el cero atrás es una ventaja para jugar en el Azteca y contento de cómo se plantó el equipo, cómo quiso jugar, tuvo la pelota, contento con el resultado", expresó.