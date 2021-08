Aire sucio, ¿sin solución?

Ricardo J. Guajardo

De nueva cuenta retomamos en nuestro Estado el tema de la gasolina surtida por Pemex desde la refinería de Cadereyta, y que nos mantiene en un nivel alto de contaminación ambiental, de acuerdo con la nota "'Matan' aire regio... por microahorro", publicada ayer en EL NORTE.



En primera instancia, y dada la costumbre de las pifias sistemáticas de la 4T, uno pensaría en culpar al Gobierno federal por la mala calidad de los combustibles que produce y distribuye, y por su incapacidad de mejorarlos, pues recordemos que casi casi tenemos dos refinerías adicionales, la recién adquirida de Deer Park en Texas (sujeta a la aprobación de Estados Unidos) y... Dos Bocas en construcción.



Pero este problema tiene más de cuatro años, es decir, viene desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que culpar a los "que quieren hacer historia" puede estar de más, ya que el asunto es transexenal.



Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le ha dado muchas largas al asunto, por lo que pudiéramos señalar uno de varios factores que han estancado las posibles soluciones.



El primero es que la CRE realmente no puede hacer algo en el tema, lo cual es poco creíble.



Como segunda opción podemos pensar que el Gobernador Jaime Rodríguez no fue del agrado de Peña, y tampoco lo es de AMLO, por lo que las gasolinas de buena calidad para Nuevo León están congeladas.



Si ésta fuera la realidad, queda claro que este Gobierno "transformador" estaría cayendo en terrenos de la venganza y revancha que tanto niegan.



Y la última: que alguien esté pidiendo "aportaciones" especiales para destrabar el problema, cosa que sería impensable, según la retórica del Presidente.



Son escenarios terriblemente inesperados para este ya entrado siglo 21, pero la realidad es más que clara: existe un grave problema, lleva más de cuatro años y parece que no hay solución.



Ahora bien, la nota de EL NORTE sólo menciona la pugna del Gobierno del Estado con la CRE, pero ¿cuál es la posición de los gasolineros? Porque al final del día éstos son los que despachan el combustible contaminante y de alguna manera llevarían una corresponsabilidad.



En el área metropolitana ya tenemos marcas extranjeras que importan su propia gasolina y -asumo- debe ser menos contaminante. De ser así, ¿se puede "castigar" a las que despachan lo que se produce en Cadereyta y a la misma refinería también?



No tengo absolutamente nada en contra de quienes le compran a Pemex, al contrario, son empresas orgullosamente regiomontanas. Pero nuestra salud es prioritaria, y estos mismos gasolineros con sus empleados y familias también están siendo afectados con la contaminación.



Me queda claro que la actual posición del Gobierno federal con respecto al mercado de los combustibles es cada día más cerrada, y lo positivo y benéfico de una libre competencia se desvanece, sin embargo, se olvida que la salud es primero.



Algo tenemos que hacer en conjunto, Gobiernos (estatal, local y el Poder Legislativo), empresas y ciudadanos, y considerando todo lo anterior, pensaríamos en dos caminos, uno sencillo y corto, y el otro larguísimo.



El simple es mantener la presión hacia la CRE, y en paralelo aplicar todo impuesto local posible a la refinería y comercios a su alrededor.



El otro es presentar a través del Congreso federal una iniciativa que le dé libertad a cada Estado de regular su medio ambiente, como lo hacen nuestros vecinos del norte, por ejemplo, cobrando impuestos a vehículos de combustión interna. Pero esto puede tomar mucho tiempo, y aquí la solución se requiere de inmediato.



Hay una tercera vía, la mejor de todas: la libre competencia, que de momento está descartada por la férrea, pero incomprensible, defensa de la agronómicamente mal administrada Pemex.





