La tercera ola sigue amenazando las salidas a cenar. Me rehúso al encierro y la abominable comida a domicilio. Mucho menos pretendo ser yo la que se pare frente a la estufa, con el gruñón de mi marido acosándome desde el otro lado de la barra.



Entre las formas de bullying, el gastronómico es uno que urge tipificar en la ley. Las amas de casa seguimos siendo asediadas por el machismo en la mesa, que exige tortillas calientes (de maíz y harina intercaladas), múltiples salsas (una que pique, otra que pique poquito y otra más que no pique nada) y que siempre, pero siempre, haya guacamole, porque si no, los modos escalan a la violencia verbal, con el subsecuente descrédito de cualquier otro esmero que hayas hecho por cocinarle al ingrato todo un menú de degustación entero; pero sin el méndigo aguacate que él mismo se acabó una noche antes y no avisó.



Ante el terror que causa lidiar con este horrible bicho (aclarando que ahora me refiero al Covid), las terrazas se convierten en nuestra última esperanza de supervivencia, según lo indica la OMS (Organización de mexicanos sabelotodo), que da por un hecho que al aire libre no te vas a contagiar.



No podemos confiarnos, pero después de desmitificar tantas teorías, la de la ventilación sigue siendo nuestra carta más fuerte para aferrarnos a una mesa de restaurante.



Los del Estado de California en EU no tuvieron de otra cuando se agudizó la pandemia antes de las vacunas. Se reconvirtieron para dar servicio exclusivamente al aire libre porque en ese momento les prohibían operar adentro. Yo lo viví en un viajecito que nos echamos el año pasado a Los Ángeles. Era hasta cómico ver los tenderetes que se armaban los Ihops, los Chili's y los Cracker Barrel en sus jardines, banquetas o lo que fuera, con tal de seguir recibiendo clientes. Hasta los lugares más lujosos terminaron sirviendo langosta sobre una mesa improvisada en su estacionamiento.



Varios han hecho lo mismo aquí. Y bajo esa premisa me lancé esta vez a la del Sushi Itto de Gómez Morín y Guadalquivir, frente a Mode, que, en detrimento de la experiencia, se las arregló para darte la opción de comer al exterior, bajo un toldo que parece stand de San Pedro de Pinta. A los otros bichos que hay que temerle ahora son a los zancudos y las moscas.



Aunque improvisada, esa área me dio suficiente motivo para brindarle una calificación de 5 estrellas a este sushi que en realidad es bastante convencional en todo lo demás.



Obvio que mis estrellas no se comparan con las de Trip Advisor y mucho menos con las Michelin, pero son las que yo ando repartiendo para condecorar a los que me ofrecen cena ventilada, que es lo que más aprecio en estos momentos. Y traigo más por si algún otro se anima a sacar mesas a la banqueta.



Con tal de estar al aire libre, apechugo incidencias y sinsabores. Y este sushi está plagado de ambas. El marro de mi marido es fan de sus promociones, pero, por alguna extraña razón que yo atribuyo al karma, nomás no le atina a las vigencias que imponen.



Aquí son expertos en la letra chiquita. Tienen tantos asegunes que a este pobre ingrato le ha sido prácticamente imposible coincidir con alguna de sus ofertas. Se las ha pedido a domicilio y le dicen que nomás aplican en presencial. Hemos ido a cenar y que nomás son en la tarde... Y ya cuando de plano no encuentran otra excusa: "disculpe, pero se nos terminaron", que fue con lo que nos salieron esta vez que llegamos temprano. De nuevo tuvimos que entrarle a la carta en modo "full price".



Con las dos neuronas que le quedan a mi marido, que una la tiene ocupada en temas de futbol y la otra en quejarse del gobierno, es incapaz de memorizarse los platillos japoneses que tanto le gustan en este lugar, como el Ramen Kotsu-Men (182 pesos), al que siempre acaba llamándole "puchero chino", con esa muy mexicana costumbre de estigmatizar todo lo que viene de oriente. Otra vez tuvo que describírselo al mesero con señas, muecas y un lenguaje que sí sonaba a chino, hasta que el pobre dio pie con bola.



Desafortunadamente este Sushi Itto refleja su diminutivo en otros platillos que son poca cosa, como por ejemplo el Donbury de atún spicy (194 pesos) que a mí me pareció soso y deschistado. Sobrado de arroz y corto de sabor.



Sus rollos son de batalla, esos sí ricos y cumplidores, pero no están tan baratos que digamos (algunos hasta 220 pesos), considerando que tampoco son la octava maravilla ni la última Coca del desierto.



Claro, hay que destacar que el dueño viene de familias joyeras de abolengo, de esas que son guapas -o mejor dicho "wapinskis"- para poner precios.







ABRO (MÁS) POLÉMICA



Acuso recibo de las mentadas que recibiré por pisar cayos y seguramente muchos intereses, pero, ya que estamos hablando de que las terrazas son la alternativa saludable en tiempos de Covid, ¿no deberían prohibir -o al menos pausar- la fumadera?



Acabo de estar en la terraza de La Nacional de HighPark y te juro que sí salí bien "high" de tanta humareda. Y es que además eso de terraza es entre comillas, porque las techan y las encierran tanto que ya no queda mucho aire libre que digamos para disipar el cigarro. Yo sugeriría una tregua para los pulmones mientras pasa esta pandemia que ya de por sí los amenaza. ¡Heeelp Mike!







