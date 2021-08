Capitanes

Está a cargo de mercadotecnia de Google Cloud México y es también una de las líderes de Crece con Google para Mujeres en STEM. La iniciativa beneficiará a 100 mujeres con tres meses de preparación a través de mentorías, desarrollo de habilidades blandas y preparación para postulación laboral.







Amparo para una cita



La escasez de citas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que encabeza Raquel Buenrostro, ha llegado a tal extremo que los contribuyentes han iniciado amparos para obtenerlas.



Recientemente el Juzgado Sexto de Distrito del estado de Chiapas, a cargo de Eduardo Garibay, otorgó a un contribuyente un amparo para forzar al SAT a darle una cita.



El contribuyente había intentado obtener una cita desde el mes de diciembre de 2020 hasta marzo de 2021 sin éxito. Mediante capturas de pantallas presentó una demanda contra el fisco por vulnerar su derecho al acceso a un servicio público.



El SAT intentó defenderse argumentando que si las citas estaban agotadas no era un acto ilegal y que bastaba con que los contribuyentes intentaran nuevamente.



Para corroborarlo, agentes del juzgado intentaron obtener una cita y durante todo un mes no pudieron conseguirlo. Luego de experimentar en carne propia este suplicio, decidieron otorgar el amparo.



A ese grado está llegando la escasez de citas en el SAT, un problema que fiscalistas y contribuyentes han señalado desde el año pasado.







Inicia bancarrota



Como se preveía, finalmente fue el 1 de agosto cuando AlphaCredit, la SOFOM de Augusto Álvarez de Iturbe y José Luis Orozco Soberón, inició proceso de quiebra bajo el Capítulo 11 ante la Corte para Bancarrotas del Distrito de Delaware.



El proceso busca enfrentar deudas por algo más de 740 millones de dólares. Básicamente, hay cuatro acreedores importantes: los tenedores de dos emisiones de bonos, representados por Bank of New York Mellon, una por 400 millones de dólares con vencimiento en 2025 y la otra por 300 millones, que vence en 2022. Estos tenedores han estado presionando para que se reanude el pago de sus intereses.



Hay, además, 23 millones de dólares de la Inter-American Investment Corporation, que lleva James Scriven, y otros 16.9 millones de dólares que se deben a la entidad Responsability America Latina, con sede en Perú.



Si bien hay unas 30 entidades y razones sociales vinculadas con AlphaCredit, el Chapter 11 solo involucra a siete: Alpha Latam Management, con domicilio en Delaware; las colombianas Acsa Atento, Alpha Capital, AlphaCredit Latam y Vive Créditos Kusida; la panameña AlphaCredit Sudamérica y la mexicana AlphaDebit.



Detrás de todo este enredo, está Alpha Holding, la firma mexicana de Álvarez y Orozco, que en abril anunció que tenía que "reexpresar" su estados financieros de 2018 y 2019 por errores de contabilidad. En junio vino el cese de pagos a los tenedores.



El Capítulo 11 lo lleva la jueza Kate Stickles, que el martes pasado autorizó consolidar el concurso de las siete entidades en un solo expediente.







En abonos



Al Puerto de Liverpool, que capitanea Max David Michel, le está saliendo bien su programa piloto de pagos para atraer a consumidores que no tienen acceso al crédito bancario, lanzado a inicios del año.



A través de sus tiendas Suburbia, que tras la renovación que sufrieron en los dos años recientes han mostrado una mayor atracción de clientes, lanzaron un plan de crédito al consumo que permite hacer compras con un enganche pequeño y liquidar el adeudo a través de pagos semanales.



El plan es llevar este programa en las siguientes semanas a 21 tiendas Suburbia, para después escalarlo a las 169 tiendas con las que actualmente cuenta. Cabe destacar que para este año, el plan de expansión de Liverpool se concentrará en Suburbia, pues planea abrir ocho nuevas unidades y sólo una de Liverpool.



Con sus pagos chiquitos no deja de lado el interés por seguir expandiendo su oferta de crédito, pues al mismo tiempo, Suburbia está a punto de alcanzar el millón de tarjetas propias colocadas en el mercado.







A Ecuador



La plataforma especializada en factoraje y financiamiento para pymes, Drip Capital, ya inició operaciones en Ecuador, lo que aumenta a cinco la lista de países donde tiene presencia y que son, además de México, la India, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.



Al cierre del segundo trimestre de 2021, la plataforma alcanzó un valor total de facturas financiadas superior a 256 millones de dólares entre empresas de sectores como empaques y contenedores, alimentos y bebidas, electrónico, químicos, automotriz, textil y metalúrgico.



En México, es Edmundo Montaño quien lleva las riendas de la compañía y ha visto disparase las solicitudes de financiamiento por empresas de diversos sectores durante la pandemia, incluso de aquellos para los que actualmente no tiene cobertura.



El factoraje financiero de la plataforma está dirigido a pymes exportadores y empresas que venden sus productos al interior del País, aunque también otorga factoraje inverso para realizar importaciones y extender periodos de pago, así como factoraje para proveedores.





