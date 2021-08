Chiva reflexión

De pequeño solía escuchar que cuando las Chivas andaban bien, por lógica la Selección Mexicana también. Se repitió tantas veces sobre todo durante la década de los noventas que de alguna manera el termómetro sigue vigente.



Me llama la atención cómo el parámetro se frecuenta en cada momento que al rebaño le va bien. Sucedió con aquella gran generación que logró el campeonato en Toluca de la mano de seleccionados nacionales los cuales, varios, terminaron jugando en Europa; obviamente sucedió con las Súper Chivas que destrozaron a Toros Neza en la Final y a menor escala revivió con los títulos logrados recientemente al mando de Matías Almeyda.



Imagínense cómo están las cosas si el equipo con más mexicanos en la Liga MX no ha tenido un solo convocado en los últimos dos Mundiales.



Las razones por las que Guadalajara haya batallado tanto en los últimos tiempos son demasiadas, sin embargo considero se comenta poco sobre la cantidad de futbolistas mexicanos que hoy juegan en el extranjero a comparación de tiempos pasados en los que casi el cien por ciento del talento nacional permanecía en nuestras fronteras.



Un poco tarde nos hemos dado cuenta que temas como el de la globalización que en un principio sonaban distantes a lo deportivo terminaron repercutiendo en cada una de las canchas especialmente la del equipo más nacional de todos.



Los jugadores de generaciones anteriores soñaban de niños con jugar en el América o las Chivas, mientras que los actuales crecieron con muchas más opciones para soñar, como jugar en algún club europeo. Tal vez algo tan sencillo como esto pueda explicar por qué de un tiempo a la fecha existe la percepción de que los jugadores de antes se entregaban mucho más que los del presente.



No me tomen mal en esto por favor: aspirar a cumplir nuestras metas/sueños por más grandes, complicados o internacionales que sean es algo bueno, pero el gran detalle de esta clase de ambiciones está en que muchas personas priorizan el "dónde" por encima del "cómo". Importa si estás en Europa, pero importa más cómo estás en Europa y la manera en que varios jugadores mexicanos se han quedado en el Viejo Continente en muchas ocasiones termina por perjudicar.



Es momento de que Chivas reconozca que para su problema no existen soluciones inmediatas, tan solo caminos largos hacia su reivindicación que deberá brotar desde lo más profundo de sus tradiciones. Hay que volver a sembrar esa semilla nacionalista llena de orgullo chiva que produzca jóvenes aspirantes a trabajar en las mejores ligas del mundo, pero con sus bases sólidas para que el tiempo que vistan de rojiblanco lo hagan a la altura.





