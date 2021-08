Decisión al filo de la navaja

Los 180 millones de euros que apenas alcanzarían para pagar el pase de Mbappé al Real Madrid son buena referencia sobre los acuerdos que cada día más difícilmente debe tomar la FIFA con las principales ligas.



Supongamos que el francés termina en la casa blanca, que en unos meses tiene que prestarlo a su selección para tres partidos en diez días. Y vamos a añadirle que regresa lesionado.



Quienes invierten en los futbolistas son los clubes, que ahora se niegan a cederlos para los partidos de Eliminatoria rumbo a Qatar.



Particularmente los de la Premier League de Inglaterra y más precisamente a los que deben jugar en los países colocados en la zona roja marcada por Gran Bretaña.



En resumidas cuentas, son 60 jugadores de 19 clubes ingleses que deben jugar en 26 países que al ser parte de la lista roja, necesitan pasar 10 días en cuarentena tras su regreso a casa.



Eso quiere decir que pese a pagar contratos millonarios, los equipos no podrían contar con ellos durante unos 21 días, con viajes intercontinentales y tres partidos acumulados en las piernas.



Si el gobierno británico no hace excepciones a la cuarentena posterior a los viajes como lo está pidiendo la FIFA -¿tendría que hacerlo?- el galimatías se va a poner sabroso.



Como la pandemia ha obligado a jugar eliminatorias por ráfagas de tres partidos en cada ventana internacional, no contar con jugadores clave puede costarle mucho a las selecciones más poderosas, que son las que exportan futbolistas a ligas tan fuertes.



La liga española se pronuncia de manera similar respecto a los jugadores afectados por Conmebol y ha asentado que apoya a los clubes que decidan no enviarlos a sus selecciones. Esa es una declaratoria de guerra.



Independientemente de la manera en que se vaya a resolver este problema, se abre una polémica más entre organismos futboleros.



Al hasta ahora fallido intento de la Superliga europea se añade el deseo de la FIFA para organizar sus Mundiales cada dos años en lugar de los cuatro habituales de intervalo.



La propuesta se realizó en el congreso de mayo, y el bloque de países poderosos votó en contra...aunque perdió por paliza.



Si la idea persiste, se tendrá que pensar en un gran enfrentamiento que sería desigual porque de los 26 votos desfavorables, muchos son de los países que mandan -y ganan- en el futbol.



Siempre es conveniente una solución intermedia pero hay casos en que no es factible: las alternativas son tan opuestas que no se admiten los tonos grises que promedian el negro y el blanco.



En próximas horas deberá tomarse por lo pronto la decisión sobre los convocados para la ventana internacional de septiembre.



Es tan importante lo que suceda, que puede representar un parteaguas histórico.





