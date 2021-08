Delegada de Dios

Genaro Lozano

en EL NORTE

3 min 30 seg

"La sociedad contrasexual avanza

para exterminar el matrimonio

heterosexual y la familia

que conocemos hasta ahora".



Elsa Méndez





Para una legisladora o legislador de cualquier Congreso local es muy difícil conseguir la atención de los medios de su estado y mucho más difícil aún tener reconocimiento nacional. Para conseguir lo primero, deben tener un buen trabajo o ser buenos opositores de quien esté en la gubernatura, presidir alguna comisión importante o tener una buena relación con los medios locales. Conseguir notoriedad nacional involucra impulsar una agenda innovadora, ser la primera persona legisladora que promueva alguna ley histórica o de plano caer en algún escándalo mediático o declarar alguna tontería que se haga viral. La diputada Elsa Méndez podrá no tener un legado legislativo de importancia en su estado, ni siquiera consiguió la reelección al cargo, pero tiene una amplísima notoriedad nacional y sus dichos podrían llegar a la Suprema Corte y debatir los límites de la libertad de expresión para servidores públicos y representantes electos.



Desde hace un año, Méndez ha ganado notoriedad nacional por sus constantes mensajes en Twitter y Facebook en los que se burla de la diversidad sexual, de la "ideología de género" y en los que hostiga a activistas como Lucio Zamudio, director del Centro en Orientación e Información de VIH, quien incluso me confirmó que tuvo que entrar al mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos por las amenazas que ha recibido desde que demandó a la diputada Méndez por el delito de discriminación y por su homofobia. Zamudio fue el primero en denunciar a la diputada, pero ya acumula al menos otras 5 denuncias más de colectivos de la diversidad sexual y otras más de colectivos feministas.



De acuerdo con la página del Congreso de Querétaro, Elsa Méndez nació en 1985, estudió Contaduría, no tiene título universitario, ganó un premio de sustentabilidad y participó en la primera semana nacional de Salud en su estado. Hoy preside la comisión de Familia y es integrante de la de Salud y de la de Educación y Cultura. En una entrevista radial de junio de 2020, Méndez reconoce que es diputada debido a la paridad en candidaturas legislativas. Irónicamente, la agenda de género que ella ve como "un peligro para el país" es la que la hizo diputada en lugar de a su esposo, un empresario con vínculos con el PAN y que ha buscado fallidamente ser diputado, regidor y presidente municipal. Méndez preside la comisión legislativa que debería defender y reconocer a todas las familias.



La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro recibió las quejas de activistas contra la diputada y les acompañó en el proceso. En agosto de 2019, la Defensoría emitió una recomendación única a la diputada: no emitir expresiones discriminatorias hacia la comunidad LGBT+ como servidora pública y respetar, promover y proteger los DH de todas las personas. La presidenta de la Defensoría, la doctora Roxana Ávalos, me comentó que la recomendación no fue aceptada por la diputada y que el Congreso estatal ya no usó sus facultades para sancionar a la legisladora. La Defensoría ya no pudo hacer más porque no tiene más atribuciones legales.



Las denuncias contra la diputada han sido casi todas desechadas por tribunales en el estado, pero la Fiscalía local mantiene abierta una y las y los activistas intentarán que este caso llegue hasta la Suprema Corte para que siente un precedente más sobre la libertad de expresión de servidores públicos y el discurso de odio. Activistas LGBT del estado denuncian que Méndez es diputada por su cercanía con el gobernador Francisco Domínguez y lamentan que el PAN dé cobijo a una diputada como Méndez. El caso no termina aquí y desde ahí podría abrirse un precedente más para construir un país en el que personas legisladoras no lleven sus prejuicios a la tribuna ni a las redes.





Politólogo por The New School for Social Research e Internacionalista por el ITAM. Profesor en la UIA desde el 2007 y en el ITAM (2005-2012). Coautor de varios libros académicos como Same Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance, La política exterior de México y ¿Qué es Estados Unidos? Analista político en CNN y el IMER. Conductor del programa Sin Filtro, en Televisa. Fue Subdirector de la Revista Foreign Affairs Latinoamérica.