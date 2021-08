El cuarto lugar

Félix Fernández

"Deseo llegar a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla de oro", escribió la maratonista Molly Seidel en un papel a los 10 años, en cuarto grado de primaria. Su mamá, por alguna inexplicable razón que lleva a las madres a conservar evidencias de la infancia de sus hijos, hizo pública la nota mientras Molly corría la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio. No, no era ni con mucho una de las favoritas, pero para sorpresa de todo mundo, se mantenía en el grupo puntero.



A falta de 5 millas para la meta, eran 5 las contendientes a las medallas, y nadie más. Molly Seidel se encontraba sorpresivamente ahí, mientras su familia, en Wisconsin, se volvía loca en un enlace permanente para la TV norteamericana. Una de las 5, la corredora de Bahrein, se debilitó, por lo que Seidel pasó al cuarto lugar. Con solamente 3 kilómetros para la meta, Lona Salpeter, de Israel, quien trató de seguir el paso de las líderes kenianas, repentinamente se fundió, renunció y caminó. Increíblemente y cuando parecía imposible, se le abrió el paso a Molly para la medalla de bronce, que al final obtuvo.



El cuarto lugar para Molly era un extraordinario resultado, ya que su mejor tiempo la ubicaba en el ranking 20, dentro de las 88 competidoras que arrancaron.



Molly tiene una medalla de bronce inesperada, pero incluso el cuarto lugar, o el quinto, habrían significado un avance extraordinario en su aun incipiente trayectoria de maratonista.



Catalogo a los seres humanos en ganadores y perdedores. No es una cuestión de resultados, medallas o ingresos económicos. No, es un tema de actitud, dedicación, interés, consideración y pasión. Evidentemente los medallistas de oro son ganadores, como lo son las figuras únicas que rompen récords y realizan hazañas dentro de la cancha, la pista o la piscina. Pero quién no se ha topado con un(a) extraordinario(a) mesero(a), un empleado de mantenimiento, una recepcionista, un chofer o una cajera cuya vocación es agradecer, atender o servir con el mayor gusto posible... Todos ¿cierto?



Alexa Moreno, Jorge Orozco, Gaby Agúndez, Yahel Castillo y Juan Celaya, Carolina Mendoza y Dolores Hernández, Diego Balleza y Kevin Berlín y la Selección de Softbol fueron los 7 cuartos lugares de la Delegación Mexicana. Veintitantos atletas que mejoraron sus marcas y posiciones a nivel mundial en la especialidad que realizan. Veintitantos ganadores en la competencia y en la vida que hoy no tienen medalla olímpica, pero que, con el mismo desempeño realizado, podrían ganarla.



Molly Seidel dejó a los 10 años una prueba de su sueño y visualizó una medalla de oro. De la misma manera que nadie puede acusarle de perdedora por obtener "solo" la de bronce en la maratón, deberíamos condecorar socialmente a los 7 cuartos lugares mexicanos que se encuentran en la élite mundial, aunque no hayan escrito notas durante su infancia.





